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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 18:03 BJT

香港个股：现代牧业主要股东寻求配售高至8.6亿港元股份--销售文件

路透香港10月29日 - 据路透周二获得的销售文件显示，中国原奶生产商--中国现代牧业控股有限公司 主要股东寻求配售公司高至8.6亿港元股份。

文件显示，现代牧业的股东--Yinmu Holdings, Xinmu Holdings, Youmu Dairy Holdings配售约2.5亿股股份，相当于现代牧业现有股本约5%；本次减持后，这些股东仍持有公司逾26%的股份。

配售价每股3.38-3.45港元，较周二收市价3.6港元，折让4.2-6.1%。该股今天收升0.84%。花旗 负责是次配售安排。

今年5月，现代牧业获得中国主要乳制品企业蒙牛乳业 以每股2.45港元收购26.92%股份，总作价31.78亿港元。

公司此前拟与私募基金KKR 和鼎晖投资（CDH）等成立合资公司投资两个牧场，涉及总投资1.4亿美元。 （完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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