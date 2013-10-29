香港个股：现代牧业主要股东寻求配售高至8.6亿港元股份--销售文件

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 据路透周二获得的销售文件显示，中国原奶生产商--中国现代牧业控股有限公司 主要股东寻求配售公司高至8.6亿港元股份。
文件显示，现代牧业的股东--Yinmu Holdings, Xinmu Holdings, Youmu Dairy Holdings配售约2.5亿股股份，相当于现代牧业现有股本约5%；本次减持后，这些股东仍持有公司逾26%的股份。
配售价每股3.38-3.45港元，较周二收市价3.6港元，折让4.2-6.1%。该股今天收升0.84%。花旗 负责是次配售安排。
今年5月，现代牧业获得中国主要乳制品企业蒙牛乳业 以每股2.45港元收购26.92%股份，总作价31.78亿港元。
公司此前拟与私募基金KKR 和鼎晖投资（CDH）等成立合资公司投资两个牧场，涉及总投资1.4亿美元。 （完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。