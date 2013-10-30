重温稿-台湾货币市场：月底需求尚未出现，短票利率靠向区间低端

* 短率持稳低位，短票成交利率靠向0.63%低端
* 大型票券商将一个月内公司债RP利率略降至0.60%
* 宽松环境料难改变，月底将平稳度过
记者 董永年
路透台北10月29日 - 台湾银行间短率周二维持在既有低位。银行资金调度人士表示，市场资金还是宽松，目前还感受不到月底的例行需求出现。由于今日短票的发票量偏少，30天期短票成交利率靠向0.63%的低端。此外，有大型票券商将一个月内的公司债RP利率略调降一个基点至0.60%。
资金调度人士认为，市场正观望等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议结论，不过由于经济数据表现不佳，一般预料，现行的宽松刺激政策将会持续到明年初，台湾短期内也难有升息条件，资金宽松的情势料难在短期内改变。
“资金消化不掉，只能等下午的代收。”一位本地银行资金调度人士说。
另一大型公股银行资金调度人士称，今日只有买到很少的短票，且成交在0.64%的比例很少。拆款方面，也没人打电话来要钱，资金宽裕的状况并未因进入月底改变。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.390%，上日报0.295-0.500%；一周拆款利率在0.380-0.430%，同上日。
**短票利率低档成交比重增**
短票市场方面，今日可供承做的票量偏少，由于本提存期结束前尚有不少存单到期，且周五要标售1,000亿台币的364天期定存单，央行通常会在标售前维持适度宽松，因此今日短票的成交利率只能继续维持在低档。
大型票券商交易员表示，目前30天期短票利率多成交在0.63%，仅剩下少数大型公股银行对利率较为坚持。
“看这样的情形，月底是一定OK的。”一位票券交易员称。
今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，与上日同持于低位，惟0.63%比例偏多。一至两周内天期短票利率交投大致落在0.63%。
台湾央行今日共发行828亿台币存单，相较存单到期730亿台币，存单发行余额增98亿。
本周余日央行存单到期分别为周三454.70亿、周四3,349.85亿及周五3,583.80亿。
拆款中心 资料显示，周二超额准备为439亿台币，累计超额准备为4,457亿，加计前期1%的超额准备为5,273亿台币。
**月底RP利率可望持稳**
月底将至，台湾债券市场附买回(RP)成交利率仍稳在低位，证券资金调度人士指出，月底整体资金情势依旧宽松，令RP利率维持在既有区间低位。
证券RP交易人士指出，理论上月底资金情势应该会比较紧，不过目前并未明显感觉到月底资金紧缩效应，仅须留意明、后天(月底最后两个交易日)投信端资金移动情形，料月底RP利率不会出现太大变化，可望大致持平在原先利率水准。
“最近没什么资金缺口，RP到期续做就够了。”一位证券商交易员表示。
另一大型票券商指出，月底银行端、寿险端资金水位仍高，今天起一个月内天期公司债RP利率将略调降一个基点到0.60%。
本周余日公司债交割因子还有阳明海运 公司债50亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。
今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完)
(集体采写 詹静宜; 审校)