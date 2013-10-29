美国经济：小企业9月借贷同比增加，预示经济未来将适度成长

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透10月29日 - 一项衡量放贷的指数周二显示，上个月美国小企业较上年同期增加借贷，预示整体经济未来将适度成长。
9月汤森路透/PayNet小企业贷款指数为109.7，较8月下滑6%，但较上年同期上升16%。该指数衡量美国小企业整体融资规模。
PayNet创始人Bill Phelan表示，每个月工作日数量的不同在很大程度上导致指数变动。他认为展现基础趋势的三个月移动均值转好。他称这一均值处于缓慢上行的轨道上。9月上升11%，年初时上涨7%。
“我们回归持续稳定的增长，”Phelan在接受采访时称。
根据汤森路透/PayNet小企业拖欠还款指数，9月所有贷款中拖欠还款31-180天的比例为1.47%，创纪录低位。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江