美国经济：小企业9月借贷同比增加，预示经济未来将适度成长

路透10月29日 - 一项衡量放贷的指数周二显示，上个月美国小企业较上年同期增加借贷，预示整体经济未来将适度成长。

9月汤森路透/PayNet小企业贷款指数为109.7，较8月下滑6%，但较上年同期上升16%。该指数衡量美国小企业整体融资规模。

PayNet创始人Bill Phelan表示，每个月工作日数量的不同在很大程度上导致指数变动。他认为展现基础趋势的三个月移动均值转好。他称这一均值处于缓慢上行的轨道上。9月上升11%，年初时上涨7%。

“我们回归持续稳定的增长，”Phelan在接受采访时称。

根据汤森路透/PayNet小企业拖欠还款指数，9月所有贷款中拖欠还款31-180天的比例为1.47%，创纪录低位。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)