版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 18:29 BJT

路透基点：中国交通银行牵头长沙市轨道交通集团159亿元人民币贷款案

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国交通银行牵头长沙市轨道交通集团有限公司的159亿元人民币(26.1亿美元)30年期定期贷款，用于建设长沙地铁3号线。

数家中资银行正在寻求信贷批准以参与此案。

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，宽限期为八年。

本案预定于11月底结案。

同时，长沙市轨道交通集团正寻求另外一笔规模相当的30年期融资案，用于支应地铁4号线建设。消息人士透露，目前尚无银行承办此案。

根据长沙市政府公布的文件，两条地铁线需要的投资总额分别为217.5亿元人民币和203亿元。两条线路均将于今年开工建设，2016年完工。

长沙市轨道交通集团在2011年12月签署一笔92亿元的30年期贷款案，用于地铁1号线建设。中国银行和中国国家开发银行担任牵头行，利率为中国人民银行基准利率的100%。中国农业银行、交通银行及中国进出口银行为参贷行。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐