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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 18:38 BJT

重发-东南亚股市：大多持平，印尼股市收于一周低点附近

(重发以对齐表格)

路透曼谷10月29日 - 印尼股市 周二跌至近一周低点，而东南亚股市大部分收平。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)持续两天的政策会议前夕，亚洲股市走软。

印尼人民银行 和马来西亚电力公司Tenaga Nasional 等大盘股分别在印尼和马来西亚股市领跌，因外资流出。

汤森路透数据显示，外国投资者周二在印尼股市净撤资2,307万美元，周一净为买超460万美元。

外资在马来西亚股市卖超1.15亿马币(林吉特)(3,668万美元)，为连续第六日净流出。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.81 -0.86 -0.20 -0.07 424.10

新加坡 3208.82 0.97 +0.03 +1.32 3167.08

马来西亚 1815.65 -2.74 -0.15 +7.50 1688.95

泰国 1455.86 6.24 +0.43 +4.59 1391.93

印尼 4562.77 -27.77 -0.60 +5.70 4316.69

菲律宾 6543.46 3.65 +0.06 +12.57 5812.73

越南 497.08 0.62 +0.12 +20.15 413.73

(完)

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