重发-东南亚股市：大多持平，印尼股市收于一周低点附近

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(重发以对齐表格)
路透曼谷10月29日 - 印尼股市 周二跌至近一周低点，而东南亚股市大部分收平。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)持续两天的政策会议前夕，亚洲股市走软。
印尼人民银行 和马来西亚电力公司Tenaga Nasional 等大盘股分别在印尼和马来西亚股市领跌，因外资流出。
汤森路透数据显示，外国投资者周二在印尼股市净撤资2,307万美元，周一净为买超460万美元。
外资在马来西亚股市卖超1.15亿马币(林吉特)(3,668万美元)，为连续第六日净流出。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 423.81 -0.86 -0.20 -0.07 424.10
新加坡 3208.82 0.97 +0.03 +1.32 3167.08
马来西亚 1815.65 -2.74 -0.15 +7.50 1688.95
泰国 1455.86 6.24 +0.43 +4.59 1391.93
印尼 4562.77 -27.77 -0.60 +5.70 4316.69
菲律宾 6543.46 3.65 +0.06 +12.57 5812.73
越南 497.08 0.62 +0.12 +20.15 413.73
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。