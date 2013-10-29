中国经济：预计四季度工业增加值增速10.3%，全年约在9.9%--赛迪智库

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京10月29日 - 中国工业和信息化部赛迪研究院周二发布预测报告称，中国经济增长的内生性将逐步增强，工业经济增长有望继续保持温和复苏的态势，预计四季度工业增加值同比增长10.3%左右，全年增速约9.9%
报告指出，现阶段投资增速的回升主要为恢复性增长，经济内生增长动力仍比较有限，当前及未来一段时期内，在外需面临较大困境、内需短期难以提振的情况下，投资仍将是工业平稳运行的支撑力量。
“综合来看，三大需求的走势均比较脆弱，呈现投资和消费趋缓、出口趋稳的态势。...我们判断2013年四季度我国工业增速会继续呈现弱复苏的趋势。”报告指出。
报告并预计2013年四季度消费增长可能整体稳中趋缓，全年累计增速在13.5%左右，全年工业投资增速料在18.5%左右，全年工业企业利润累计增速在13%左右。
中国三季度经济增速如期反弹，成功止住此前连续两个季度放缓走势。路透最新季度调查结果显示，今年中国经济成长率预计为7.6%，超过年初设定的7.5%增长目标；明年则料呈现“前高后低”走势，成长率为7.4%。
中国国家信息中心首席经济师范剑平日前亦表示，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济横着走的机率较大，料维持在7.6%左右，今年全年则保持在7.6-7.7%；明年增速破八的可能性并不大，经济还会继续保持平稳，预计增速在7.5%左右。
**中国已处于潜在增长率下降通道**
不过，报告也指出，当前实体经济中的很多问题是结构问题和长期问题，仅仅依靠一些“稳增长”的轻微刺激政策拉动了一部分投资和进口，尚不足以解决这些深层次问题和矛盾。
从中长期趋势看，中国工业正处于潜在增长率下降的通道中，工业增长存在内在下行压力，一些要素结构发生了根本性的改变。
报告认为，如果不能在技术进步和资源配置制度改革方面取得较大的突破，估计2013-2015年工业潜在增长率将处于7-8%的增长区间，2016-2020年将进一步下降至6-7%的增长区间，因此，现阶段的经济复苏态势是否可以长期持续仍有待观察。
此外，报告还提到，目前不少地方财政已经无法独立支撑地方政府的投资计划，如何融到资金成为各地政府面临的难题。而一些经济大省不良贷款加速增长，这些坏账最后很大程度将由当地政府买单，并体现在政府的资产负债表上。
“如果不良贷款继续增加并蔓延至更多省市地区，地方债务危机风险将进一步加剧。”报告称。（完） (发稿 李文科/乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。