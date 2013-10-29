重温稿-中国政治：中央政治局会议研究全面深化改革问题，通过反对浪费条例

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京10月29日 - 中共中央政治局周二召开会议，研究全面深化改革重大问题，决定中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议于11月9日至12日在北京召开。
会议同时审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，遏制公务支出和公款消费中的各种违纪违规违法现象。
新华网报导称，政治局会议听取关于全面深化改革若干重大问题征求意见的情况，会后修改后将提交三中全会审议。“要逐条研究、认真吸收，集中全党和各方面智慧制定好文件，使之成为新形势下全面深化改革的纲领性文件。”
会议强调，全面深化改革必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明；要充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，提高党的领导水平和执政能力，确保改革取得成功。
三中全会或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。中央政治局常委、全国政协主席俞正声上周六表示，三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。
此外，针对近年来，一些党政机关讲排场、比阔气、大手大脚、奢侈浪费现象时有发生，本次政治局会议还审议通过厉行节约反对浪费条例，形成刚性的制度约束、严格的制度执行、强有力的监督检查、严厉的惩戒机制。
条例对党政机关经费管理、国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约作出全面规范，对推进厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，从源头上狠刹奢侈浪费之风具有重要意义。
中国新领导层上任以来，抑制三公消费的力度一直未减，受此影响中国消费增速一度滑落至12.3%的低位，但此后逐步回升并趋于稳定，最近几月保持在13%上方。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。