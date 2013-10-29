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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 07:30 BJT

重温稿-中港股业绩：海通证券前三季净利达36.91亿元，同比增51.3%

路透上海10月29日 - 中国大型券商--海通证券 周二稍晚公布三季报，前三季公司实现净利36.91亿元人民币，同比增长51.25%。

季报显示，前三季公司实现营收82.99亿元，同比增长20.38%；每股收益0.39元。

海通三季报显示，构成前三季营收增长的两大动力包括手续费及佣金收入、投资收益，前者是因A股二级市场交易额明显上升令佣金收入大增逾三成；而衍生工具、可供出售金融资产取得的投资收益同比增加令海通前三季的投资收益增长五成。

海通证券A股周二收报11.75元，涨1.82%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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