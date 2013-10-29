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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 18:44 BJT

中港股业绩：招行前三季净利增长13.6%，净利差进一步收窄

路透上海10月29日 - 以资产计中国第六大银行--招商银行 周二稍晚公布三季报，前三季公司实现净利394.98亿元人民币，同比增长13.55%，净利差水平进一步收窄。

季报指出，前三季该行营收达975.31亿元，同比增长14.5%；每股收益1.83元。

受市场流动性偏紧、资金成本上升的影响，招行的净利差继续回落。前三季招行的净利差为2.66%，净利息收益率为2.83%，同比分别下降0.23个百分点和0.21个百分点，净利差较上半年又下降了0.06个百分点。

截至9月末，招行资本充足率为11.32%，比年初下降0.09个百分点；一级资本充足率为9.38%，比年初上升1.04个百分点。

9月末招行不良贷款余额为171.00亿元，比年初增加54.06亿元；不良贷款率0.79%，比年初上升0.18个百分点。招行指出，近阶段积极应对经济下行风险，通过动态调整信贷政策、构建抗周期的信贷结构，推进全面信用风险排查，加快不良资产处置化解，有效控制资产质量下行风险。

招行A股周二收报10.85元，涨2.17%。（完）

欲了解详情，可点选香港联交所网站　here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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