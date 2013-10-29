中港股业绩：招行前三季净利增长13.6%，净利差进一步收窄

受市场流动性偏紧、资金成本上升的影响，招行的净利差继续回落。前三季招行的净利差为2.66%，净利息收益率为2.83%，同比分别下降0.23个百分点和0.21个百分点，净利差较上半年又下降了0.06个百分点。