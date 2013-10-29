中港股业绩：招行前三季净利增长13.6%，净利差进一步收窄

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 以资产计中国第六大银行--招商银行 周二稍晚公布三季报，前三季公司实现净利394.98亿元人民币，同比增长13.55%，净利差水平进一步收窄。
季报指出，前三季该行营收达975.31亿元，同比增长14.5%；每股收益1.83元。
受市场流动性偏紧、资金成本上升的影响，招行的净利差继续回落。前三季招行的净利差为2.66%，净利息收益率为2.83%，同比分别下降0.23个百分点和0.21个百分点，净利差较上半年又下降了0.06个百分点。
截至9月末，招行资本充足率为11.32%，比年初下降0.09个百分点；一级资本充足率为9.38%，比年初上升1.04个百分点。
9月末招行不良贷款余额为171.00亿元，比年初增加54.06亿元；不良贷款率0.79%，比年初上升0.18个百分点。招行指出，近阶段积极应对经济下行风险，通过动态调整信贷政策、构建抗周期的信贷结构，推进全面信用风险排查，加快不良资产处置化解，有效控制资产质量下行风险。
招行A股周二收报10.85元，涨2.17%。（完）
欲了解详情，可点选香港联交所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。