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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 18:56 BJT

中港股业绩：中信银行前三季净利同比增13%，不良贷款率较上年末小升

路透上海10月29日 - 中国股份制商业银行--中信银行 周二公布三季报称，今年1-9月净利润较上年同期增长13.35%，但不良率贷款余额和不良贷款率均较上年末有所上升。

刊登在上交所网站的三季报显示，中信银行前三季净利润为308.6亿元人民币，合每股收益0.66元。

截至三季度末，该行不良贷款余额169.78亿元人民币，比上年末增长38.54%；不良贷款率为0.90%，比上年末上升0.16个百分点。净息差同比下降0.22个百分点至2.60%。

按今年1月起实施的银行资本管理办法，中信银行截至三季度末的资本充足率为11.77%，比上年末降低0.65个百分点。核心一级资本充足率为9.24%，比上年末降低0.05个百分点。

中信银行A股周二收报3.88元，上涨2.11%；H股收高1.98%，至4.12港元。(完)

浏览业绩公告全文，请点选：(here) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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