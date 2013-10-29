中港股业绩：中信银行前三季净利同比增13%，不良贷款率较上年末小升

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国股份制商业银行--中信银行 周二公布三季报称，今年1-9月净利润较上年同期增长13.35%，但不良率贷款余额和不良贷款率均较上年末有所上升。
刊登在上交所网站的三季报显示，中信银行前三季净利润为308.6亿元人民币，合每股收益0.66元。
截至三季度末，该行不良贷款余额169.78亿元人民币，比上年末增长38.54%；不良贷款率为0.90%，比上年末上升0.16个百分点。净息差同比下降0.22个百分点至2.60%。
按今年1月起实施的银行资本管理办法，中信银行截至三季度末的资本充足率为11.77%，比上年末降低0.65个百分点。核心一级资本充足率为9.24%，比上年末降低0.05个百分点。
中信银行A股周二收报3.88元，上涨2.11%；H股收高1.98%，至4.12港元。(完)
浏览业绩公告全文，请点选：(here) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。