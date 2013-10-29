版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 29日 星期二 19:22 BJT

投行观点：巴克莱将希捷 目标价从45美元调高到50美元，评级为中性

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐