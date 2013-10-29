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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 04:37 BJT

国际油市：美国最近一周原油库存590万桶--美国石油协会(API)

美国石油协会(API)周二公布：

* 美国最近一周原油库存增加590万桶

* 美国最近一周汽油库存增加74万桶，馏分油库存减少270万桶(完)

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