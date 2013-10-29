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债券 | 2013年 10月 29日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.055%，投标倍数为3.78

路透华盛顿10月29日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.056

价格/得标 价格 99.995569 高值得标比率 4.21% 投标倍数 3.78 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,586,700 总投标 170,273,011,700 竞争性投标得标 44,299,596,800 非竞争性投标得标 213,889,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2013/11/29 CUSIP码 912796BM0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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