表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.300%，投标倍数为2.65

中国反腐：河南省委原政法委书记吴天君因严重违纪被双开--中纪委
路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。
路透华盛顿10月29日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.300% 中值 1.267% 低值 1.200% 价格/得标 价格 99.758710 高值得标比率 75.35% 投标倍数 2.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,023,600 总投标 92,668,636,100 竞争性投标得标 34,961,887,500 非竞争性投标得标 23,136,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 61,650,000,000 初级市场交易商得标 14,639,687,500 直接投标 12,988,000,000 直接投标得标 4,277,700,000 间接投标 17,992,500,000 间接投标得标 16,044,500,000 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2018/10/31 CUSIP码 912828WD8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。
路透北京1月24日 - 人民日报周二发表时评称，在供给侧结构性改革过程中，补短板、惠民生、培育新动力、扩大中高端供给等需做好加法，但不能一拥而上形成发展虚火，也不能搞强刺激和撒胡椒面形成新的重复建设。
0048GMT * 美元/加元目前在亚洲盘持平，开盘跌0.8%，美元跌势扩大，因特 朗普签署行政命令宣布美国退出TPP协定 * 西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2% * 动能研究呈中性，5、10及20天移动均线相互冲突--趋势不明确 * 若收在12月/1月跌势回档61.8%处--1.3377上方，则后市偏多 * 若收在20日均线1.3206下方，则后市偏空 * 图表：http://reut.rs/2kaOpxn(完) (编译 王琛；审校 龚芳)