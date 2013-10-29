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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 01:04 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.300%，投标倍数为2.65

路透华盛顿10月29日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.300% 中值 1.267% 低值 1.200% 价格/得标 价格 99.758710 高值得标比率 75.35% 投标倍数 2.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,023,600 总投标 92,668,636,100 竞争性投标得标 34,961,887,500 非竞争性投标得标 23,136,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 61,650,000,000 初级市场交易商得标 14,639,687,500 直接投标 12,988,000,000 直接投标得标 4,277,700,000 间接投标 17,992,500,000 间接投标得标 16,044,500,000 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2018/10/31 CUSIP码 912828WD8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　母红)

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