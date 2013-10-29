表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.300%，投标倍数为2.65

《汇市简讯》美元/加元动能研究呈中性，收盘水位或为后市关键

0048GMT * 美元/加元目前在亚洲盘持平，开盘跌0.8%，美元跌势扩大，因特 朗普签署行政命令宣布美国退出TPP协定 * 西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2% * 动能研究呈中性，5、10及20天移动均线相互冲突--趋势不明确 * 若收在12月/1月跌势回档61.8%处--1.3377上方，则后市偏多 * 若收在20日均线1.3206下方，则后市偏空 * 图表：http://reut.rs/2kaOpxn(完) (编译 王琛；审校 龚芳)