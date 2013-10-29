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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 06:22 BJT

《全球汇市》美元连续第三日走强，市场静待美联储政策决定

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3745      1.3784       -0.28       +4.18      1.3194
 美元/日圆                            98.17       97.65       +0.53      +13.18       86.74
 欧元/日圆                           134.95      134.63       +0.24      +17.91      114.45
 美元/瑞郎                           0.8985      0.8957       +0.31       -1.86      0.9155
 英镑/美元                           1.6045      1.6139       -0.58       -1.27      1.6251
 美元/加元                           1.0467      1.0442       +0.24       +5.50      0.9921
 澳元/美元                           0.9474      0.9568       -0.98       -8.84      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2353      1.2347       +0.05       +2.30      1.2075
 欧元/英镑                           0.8563      0.8538       +0.29       +5.53      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8251      0.8297       -0.55       -0.39      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.8943      5.8960       -0.03       +5.96      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.1055      8.1353       -0.37      +10.42      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3800      6.3437       +0.57       -1.83      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7759      8.7430       +0.38       +2.31      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 母红; 审校 张涛)

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