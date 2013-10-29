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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 06:40 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月29日

(重发以对齐表格)
                    
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：       
             
                    
 公司名         股票代码      收盘价    涨跌      涨跌幅%  成交量
                                                           
 中国                                                      
 新浪                            83.14     +1.34    +1.64    3998016
 搜狐                            67.89     -0.22    -0.32    1978009
 网易                            68.88     +3.52    +5.39     967895
 百度                           159.41     +5.29    +3.43    6253171
 亚信科技                        11.62     +0.00    +0.00     171934
                                                                    
 台湾                                                               
 台湾积体电路                    18.77     +0.16    +0.86    1176910
 联电                             2.08     -0.01    -0.48     108014
 日月光                           4.99     +0.01    +0.20      67000
 硅品精密                         6.03     +0.04    +0.67     470172
 和信超媒体                       0.99     -0.02    -1.98      75394
 友达                             3.33     +0.08    +2.46     338410
 中华电信                        31.47     +0.00    +0.00      27103
 台湾国际航电                    48.07     +0.27    +0.56    1408917
                                                                    
 香港                                                               
 中国移动                        52.14     +0.07    +0.13     163650
 中国联通                        15.58     +0.05    +0.32      82896
 中国电信                        52.06     -0.18    -0.34      17165
 中芯国际                         3.69     -0.02    -0.54      84262
 电讯盈科                         4.59     -0.01    -0.22       1444
 (完)

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