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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 06:27 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下滑，受澳央行总裁讲话影响且美元全面扬升

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* 在澳洲央行总裁史蒂文斯发表关于澳元汇率的言论后，澳元周二的表现最为糟糕

* 美元全面上涨，澳元兑美元当日跌1.0%

* 因预期美联储会推后缩减刺激规模，市场越发看涨美元

* 一旦0.9500失守，期权相关买盘带来支撑

* 澳元支撑位在100日均线切入位0.9436和55日均线切入位0.9410

* 0.8848/0.9758的38.2%费波纳奇回撤位亦在0.9410，此为关键水准

* 据传0.9450/60间有大量澳元/美元买盘，0.9550前存有卖单

* 若亚洲股市能追随昨日美股的涨势，澳元可能会得到支撑。(完)

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