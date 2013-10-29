《综述》美国9月消费者支出上升，但10月消费者信心大幅滑落

但至少有一个推升物价的因素。

美国8月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节调整后较前月上涨0.9%，分析师预估为上涨0.6%。

该指数较上年同期上涨12.8%，上涨幅度为2006年2月以来最大。

Case-Shiller房价指数图表，请点选：link.reuters.com/vuq35s

**苹果iPhone可能提升了销售**

华尔街股市上涨，标准普尔500指数 再创纪录新高 ，因交易商认为数据确认美联储将继续维持刺激措施。美国公债价格小幅上扬。

美元指数连续第三个交易日走高。

电子产品和家用电器商店销售增长0.7%，提振了上个月的核心零售销售。

该增幅可能体现了苹果新款iPhone上市销售的影响。这些产品可能提振了非商店型零售商的收入，大多为网络销售网站，此类零售销售增长了0.4%。苹果 称，9月当季其卖出了3,380万部iPhone。

美国人在购买智能手机的同时减少了购买汽车，汽车销售下降了2.2%，为去年10月来最大降幅。

这推低了整体零售销售，9月整体零售销售下滑0.1%。此为3月来首次下滑。

服装销售亦创2012年4月来最大降幅。

虽然核心零售销售暗示出消费者支出存在一些力道，但这或许不会改变对于第三季经济增速放缓的看法。

“核心零售销售的增长不足以拯救一个疲弱的季度，”摩根大通分析师Michael Feroli说。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)