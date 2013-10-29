澳新经济指标预测--10月30日-11月6日****

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月28日当周 10月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.4% 10月31日(四) 0000 新西兰国民银行企业信心调查 10月 -- 54.1% 0030 澳洲出口物价 第三季 +3.0% -0.3% 进口物价 +4.0% -0.3% 0030 澳洲建筑许可 9月 +2.7% -4.7% 0030 澳洲民间信贷 9月 +0.4% +0.3% 11月1日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第三季 +0.7% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.2% 11月3日(日) 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 10月 -- +0.2% 11月4日当周 11月4日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- +1.1% 网络招聘广告(较前月) -- +0.2% 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +2.4% 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% 0030 澳洲零售贸易 第三季 -- 持平 11月5日(二) 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.3% 6.4% HLFS就业增长(较前季) +0.5% +0.4% HLFS就业参与率 68.1% 68.0% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0330 澳洲央行公布利率决定 11月 -- 2.5% 11月6日(三) 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差8.15 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0%(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。