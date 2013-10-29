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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 06:49 BJT

《日本重要政经日程》--10月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0030 - 财务省公布9月能源和商品进口清关详细数据

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0300 - 石油连盟公布一周原油、煤油、汽油库存及炼厂产能利用率数据

0430 - 新日铁住金 公布季报

0500 - Tokyo Gas 公布季报

0600 - 本田汽车 公布季报

0600 - 东芝 公布季报

0600 - ANA Holdings 公布季报

0630 - 日本关西电力 公布季报

0700 - 任天堂 公布季报。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)

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