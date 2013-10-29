全球外汇市场10月30日主要消息

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
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10月29日(二)
2350 - 日本9月工业生产
10月30日(三)
0030 - 日本财务省公布9月能源与大宗商品进口清关数据
-- - 葡萄牙央行总裁科斯塔发表演讲
0700 - 瑞士瑞银集团(UBS)9月消费指标
0800 - 瑞士10月KOF领先指标
0805 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话
0855 - 德国10月失业率
1000 - 欧元区10月企业景气指数与消费者通胀预期指数
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1215 - 美国10月ADP就业报告
1230 - 美国9月消费者物价指数(CPI)
1230 - 美国9月实质所得
1430 - 美国纽约联邦储备银行第一副总裁Christine Cumming参加美洲国际经济论坛的活动
-- - 美国克利夫兰联邦储备银行9月CPI中值
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率声明
1900 - 欧洲央行执委亚斯穆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话
2000 - 新西兰央行利率决定
2145 - 新西兰9月建筑许可
2313 - 日本10月制造业采购经理人指数(PMI)
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。