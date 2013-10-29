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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 06:52 BJT

全球外汇市场10月30日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月29日(二)

2350 - 日本9月工业生产

10月30日(三)

0030 - 日本财务省公布9月能源与大宗商品进口清关数据

-- - 葡萄牙央行总裁科斯塔发表演讲

0700 - 瑞士瑞银集团(UBS)9月消费指标

0800 - 瑞士10月KOF领先指标

0805 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话

0855 - 德国10月失业率

1000 - 欧元区10月企业景气指数与消费者通胀预期指数

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1215 - 美国10月ADP就业报告

1230 - 美国9月消费者物价指数(CPI)

1230 - 美国9月实质所得

1430 - 美国纽约联邦储备银行第一副总裁Christine Cumming参加美洲国际经济论坛的活动

-- - 美国克利夫兰联邦储备银行9月CPI中值

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率声明

1900 - 欧洲央行执委亚斯穆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话

2000 - 新西兰央行利率决定

2145 - 新西兰9月建筑许可

2313 - 日本10月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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