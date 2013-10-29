全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第九日，因较大型船舶需求下滑

路透10月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第九个交易日下滑，因海岬型船和巴拿马型船需求减少。

乾散货运价指数下跌68点，或4.38%至1,551点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降186点，或7.36%，至2,340点，为连续第九个交易日下降。日均获利减少1,970美元至17,868美元，降幅达9.93%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌65点或3.5%至1,790点。日均获利降519美元至14,298美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“上月海岬型船基本都出海运货了，当时铁矿石需求猛增；现在似乎回到更为正常的状况，租船的紧迫性降低，”GHS Securities的Omar Nokta在报告中称。

Nokta表示，运费明显疲弱，因季节性的强劲力道通常支持运价至11月。(完)