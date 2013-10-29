美国个股：摩根大通与政府的130亿美元和解协议遭遇障碍--消息

美国司法部寻求在和解协议中加入条款，禁止摩根大通将华互银行的负债推给FDIC。

熟悉谈判进展的一位人士称，摩根大通尚未同意这一条款。其并称，谈判并未因分歧而破裂，磋商仍在继续。

摩根大通表示，本月稍早已经拨备230亿美元用于支应法律事务，即便就抵押贷款调查达成和解，还将继续面对全球范围内十数项政府调查。

仅美国司法部就在针对该行展开多项调查，包括衍生品错误押注、是否为了业务而雇聘中国政府官员子女、以及是否参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)等等。

司法部曾牵头磋商，以解决多个州及联邦机构关于摩根大通，及其在金融危机期间所购企业的抵押贷款债券业务的调查。

上周五，联邦住房金融局不再等待和解协议的完成，单独与摩根大通签署了一项51亿美元的和解方案。(完)