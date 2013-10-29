美国个股：摩根大通与政府的130亿美元和解协议遭遇障碍--消息

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
美国司法部寻求在和解协议中加入条款，禁止摩根大通将华互银行的负债推给FDIC。
熟悉谈判进展的一位人士称，摩根大通尚未同意这一条款。其并称，谈判并未因分歧而破裂，磋商仍在继续。
摩根大通表示，本月稍早已经拨备230亿美元用于支应法律事务，即便就抵押贷款调查达成和解，还将继续面对全球范围内十数项政府调查。
仅美国司法部就在针对该行展开多项调查，包括衍生品错误押注、是否为了业务而雇聘中国政府官员子女、以及是否参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)等等。
司法部曾牵头磋商，以解决多个州及联邦机构关于摩根大通，及其在金融危机期间所购企业的抵押贷款债券业务的调查。
上周五，联邦住房金融局不再等待和解协议的完成，单独与摩根大通签署了一项51亿美元的和解方案。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 侯向明/徐文焰)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江