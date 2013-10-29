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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 07:03 BJT

****日韩经济指标预测--10月30日-11月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
   
    10月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值    前值 
    
    10月29日(二)
    2350  日本工业生产(较前月)                            9月初值       +1.8%   -0.9%
              工业生产一个月预估                                          --    +0.2%
              工业生产两个月预估                                          --    +1.7%
    
    10月30日(三)
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                      10月         --     52.5
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周         -- 买超14,127
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     -- 买超2,978
    
    10月31日(四)
    0130  日本加班工资(较上年同期)                            9月         --    +3.1%
    0300  日本央行利率决定                                    --          --     0.1%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                            9月         --   +13.7%
              房屋开工(较上年同期)                                     +12.2%  +12.0%
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    10月       +0.1%   +0.2%
                                 (较上年同期)                           +1.0%   +0.8%
    
    11月1日(五)
     --   韩国HSBC/Markit制造业PMI                           10月         --     49.7
    0000  韩国出口(较上年同期)                           10月初值       +3.9%   -1.5%
              进口(较上年同期)                                          +2.8%   -3.6%
              贸易收支(亿美元)                                            --   顺差37 
    
    
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    
    11月4日(一)
    无重要经济数据公布。 
    
    11月5日(二)
    无重要经济数据公布。 
    
    11月6日(三)
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周         --       --
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     --       -- (完)

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