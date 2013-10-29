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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 07:39 BJT

标题新闻：中国58同城赴美IPO将发行1,100份美国存托股份(ADS)，发行价介于15-16美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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