美股业绩：百度预计第四季营收强劲，盘后股价上涨近6%

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透旧金山10月29日 - 中国互联网公司百度 称，其第三季移动搜索业务营收强劲增长，预计今年最后三个月营收超过预期。其股价周二在盘后交易中劲扬5.6%至168.30美元。
百度预计，其第四季营收介于92.2至94.8亿元人民币之间。汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计为89.04亿元人民币。百度是中国最大的互联网搜索引擎。
百度第三季净利上升1.3%至30.48亿元人民币。
该公司首席财务官李昕晢在一份声明中称，该公司将继续在移动市场“积极投资”。该公司称其第三季移动搜索业务营收强劲，但其未透露具体数字。
百度大举进军中国增长迅速的移动市场，其第三季买入的资产规模超过20亿美元，其中包括以18.5亿美元收购应用商店91 Wireless，这是中国科技领域最大的一笔交易。
该公司还向社交网络人人网旗下的团购网站糯米网投资1.6亿美元，寻求从其核心的搜索业务向其他领域拓展。百度竞争对手奇虎360一直在蚕食百度搜索引擎的市场份额。
百度第三季总营收88.92亿元人民币，同比大增42%，且略微超过分析师平均预估的88.11亿元。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。