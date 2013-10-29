美股业绩：百度预计第四季营收强劲，盘后股价上涨近6%

路透旧金山10月29日 - 中国互联网公司百度 称，其第三季移动搜索业务营收强劲增长，预计今年最后三个月营收超过预期。其股价周二在盘后交易中劲扬5.6%至168.30美元。

百度预计，其第四季营收介于92.2至94.8亿元人民币之间。汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计为89.04亿元人民币。百度是中国最大的互联网搜索引擎。

百度第三季净利上升1.3%至30.48亿元人民币。

该公司首席财务官李昕晢在一份声明中称，该公司将继续在移动市场“积极投资”。该公司称其第三季移动搜索业务营收强劲，但其未透露具体数字。

百度大举进军中国增长迅速的移动市场，其第三季买入的资产规模超过20亿美元，其中包括以18.5亿美元收购应用商店91 Wireless，这是中国科技领域最大的一笔交易。

该公司还向社交网络人人网旗下的团购网站糯米网投资1.6亿美元，寻求从其核心的搜索业务向其他领域拓展。百度竞争对手奇虎360一直在蚕食百度搜索引擎的市场份额。