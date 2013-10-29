日本个股：软银4-9月集团营业利润可能大增70%--日经

路透10月30日 - 日本经济新闻报导，日本科技和电讯集团软银(SoftBank) 在截至9月的六个月集团营业利润可能大增逾70%，因受iPhone和其他智能手机销售的推助。

报导称，软银料将公布创纪录的逾7,000亿日圆(合71.4亿美元)营业利润；这同时也是受到一次性项目增长的扶助。

日经指出，软银在4-9月增加158万用户，成长5%，胜过KDDI 和NTT DoCoMo 等竞争对手。

软银在美国第三大移动运营商Sprint 持股80%。报导还表示，软银还可望因收购及部分部门重新估值而带来非永久收益。