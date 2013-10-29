金砖国家：10月29日股汇市收盘纵览

中国货币市场：资金整体平稳惟跨年需求仍多，节前流动性预期无碍

路透北京1月24日 - 中国银行间市场周二资金面整体无碍，但跨年品种需求依然较大。 交易员称，隔夜品种供给仍然充足，跨年品种融入稍难且多以14天和21天期为主，七天成交 稀少；春节前流动性料仍会保持平稳，但节后仍需关注在到期量偏大的情况下央行的操作态 度。 华东一银行交易员说，“资金总体还不错，这两天有几家大行陆续也有在放，七天这会 出的人很少很少，跨年成交集中在14天和21天，而且很多机构14天按21天加权算。” 她并称，央行虽然祭出临时性流动性便利（TLF），但公开市场随之净回笼，预示着央 行依然以维稳为主，节前流动性平稳无忧，但节后要看央行操作姿态，“（逆回购）到期那 么大，还是有点担心节后。” 华南一基金交易员亦表示，“今天非银供给还不错，隔夜供给还是比较充足，利率也比 较稳，21天的利率是上了，在4%左右。” 她补充称，目前感觉对资金面依旧比较担忧，央行公开市场连续两天净回笼，情况不是 特别妙，部分机构缺口依然较多。 中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，14天和2