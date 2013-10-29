版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 07:55 BJT

金砖国家：10月29日股汇市收盘纵览

路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月29日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.23%报1,036.76点。

中国股市：沪综指收创近两个月新低，但尾市买盘逢低吸纳令跌幅缩减

香港股市：收高，因人行公开市场操作带动银行股上扬

中国汇市：人民币收跌至6.09关口上方，购汇盘蜂拥疑似央行干预

============================================================================

拉美股市：巴西股市在五个交易日中第四度收跌，石油公司OGX股价暴跌，因投资者担心该公司可能申请破产，盖过了银行股Itau Unibanco跳涨的影响。巴西股市指标Bovespa指数 收低0.97%至54,538.80点。

拉美汇市：拉美货币持稳，投资者静候美联储政策声明

============================================================================

南非股市：小幅升至纪录收盘高位，受零售股Shoprite 上涨提振，之前该公司了结了一场在赞比亚的劳资纠纷。Top-40绩优股指数 收高0.1%报40,596.24点，为纪录收盘高位。综合指数 涨0.09%至45,443.88点，亦为纪录收盘高位。两种指数亦在盘中创出纪录高位。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元全线走强

============================================================================

印度股市：结束五日连跌走势上扬近2%，触及将近三年来的收盘高位，因央行一如预期上调利率，银行股随后飙升。指标BSE指数 上扬1.74%或358.73点，收报20,929.01。NSE指数 收涨1.96%，或119.80点，收报6,220.90点。

印度汇市：印度卢比兑美元走强，因央行货币政策符合市场预期，交易员目前将注意力集中到美联储周三公布的政策会议声明上。卢比兑美元 收在 61.31/32卢比，周一收报61.52/53 。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,491.560点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.13%报821.99点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.55%，报32.0880卢布；卢布兑欧元 贬值0.16%，报44.10卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐