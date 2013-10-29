金砖国家：10月29日股汇市收盘纵览

中国债市动态：MLF传闻推动期现货走暖，节前仍难脱窄幅震荡
路透上海1月24日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率稍降，不过春节长假日益临近成交更趋淡静；而盘中有关今日可能再度进行MLF(中期借贷便利)操作的传闻，带动国债期货走势较现货略强。
路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月29日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.23%报1,036.76点。
中国股市：沪综指收创近两个月新低，但尾市买盘逢低吸纳令跌幅缩减
香港股市：收高，因人行公开市场操作带动银行股上扬
中国汇市：人民币收跌至6.09关口上方，购汇盘蜂拥疑似央行干预
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拉美股市：巴西股市在五个交易日中第四度收跌，石油公司OGX股价暴跌，因投资者担心该公司可能申请破产，盖过了银行股Itau Unibanco跳涨的影响。巴西股市指标Bovespa指数 收低0.97%至54,538.80点。
拉美汇市：拉美货币持稳，投资者静候美联储政策声明
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南非股市：小幅升至纪录收盘高位，受零售股Shoprite 上涨提振，之前该公司了结了一场在赞比亚的劳资纠纷。Top-40绩优股指数 收高0.1%报40,596.24点，为纪录收盘高位。综合指数 涨0.09%至45,443.88点，亦为纪录收盘高位。两种指数亦在盘中创出纪录高位。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元全线走强
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印度股市：结束五日连跌走势上扬近2%，触及将近三年来的收盘高位，因央行一如预期上调利率，银行股随后飙升。指标BSE指数 上扬1.74%或358.73点，收报20,929.01。NSE指数 收涨1.96%，或119.80点，收报6,220.90点。
印度汇市：印度卢比兑美元走强，因央行货币政策符合市场预期，交易员目前将注意力集中到美联储周三公布的政策会议声明上。卢比兑美元 收在 61.31/32卢比，周一收报61.52/53 。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,491.560点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.13%报821.99点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.55%，报32.0880卢布；卢布兑欧元 贬值0.16%，报44.10卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张若琪)
路透上海1月24日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率稍降，不过春节长假日益临近成交更趋淡静；而盘中有关今日可能再度进行MLF(中期借贷便利)操作的传闻，带动国债期货走势较现货略强。
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路透北京1月24日 - 中国银行间市场周二资金面整体无碍，但跨年品种需求依然较大。 交易员称，隔夜品种供给仍然充足，跨年品种融入稍难且多以14天和21天期为主，七天成交 稀少；春节前流动性料仍会保持平稳，但节后仍需关注在到期量偏大的情况下央行的操作态 度。 华东一银行交易员说，“资金总体还不错，这两天有几家大行陆续也有在放，七天这会 出的人很少很少，跨年成交集中在14天和21天，而且很多机构14天按21天加权算。” 她并称，央行虽然祭出临时性流动性便利（TLF），但公开市场随之净回笼，预示着央 行依然以维稳为主，节前流动性平稳无忧，但节后要看央行操作姿态，“（逆回购）到期那 么大，还是有点担心节后。” 华南一基金交易员亦表示，“今天非银供给还不错，隔夜供给还是比较充足，利率也比 较稳，21天的利率是上了，在4%左右。” 她补充称，目前感觉对资金面依旧比较担忧，央行公开市场连续两天净回笼，情况不是 特别妙，部分机构缺口依然较多。 中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，14天和2