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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 07:57 BJT

香港个股：周大福预计中期净利同比将大幅上升，受黄金产品带动

路透香港10月30日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司 表示，预计截至9月底止的半年净利将按年大幅上升。

公司的声明称，预期盈利增长主要因黄金产品销售强劲令收入增加，及期内录得的黄金借贷未变现对冲亏损较去年同期减少。

周大福上年度的中期净利为18.2亿港元。

该股周二收报12.24港元，过去一个月升8.7%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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