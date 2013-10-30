《全球主要国家债券发行预告》--10月30日-11月6日

英国数据：3月公众对未来12个月通胀预期下降，尽管CPI跳升-Citi/YouGov调查

路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。