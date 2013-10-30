《全球主要国家债券发行预告》--10月30日-11月6日

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/30 德国 40亿欧元 标售10年期债券 10/30 意大 标售中长期公债 利 10/30 美国 七年期债券 10/30 日本 标售三个月期贴现国库券 11/1 日本 增加流动性标售 11/4 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/5 英国 标售2052年到期的通胀保值 公债 11/6 日本 标售六个月期贴现国库券 11/6 日本 标售10年期公债 11/6 德国 40亿欧元 标售五年期债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 李爽)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。