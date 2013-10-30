美股业绩：LinkedIn第三季营收超乎预期，但全年及第四季财测偏保守

路透旧金山10月29日 - LinkedIn Corp 周二公布用户数大幅成长，且季度营收较上年同期跳增56%至3.93亿美元，优于预期，但其第四季和2013年度的营收预估则偏保守。

LinkedIn表示，其预期第四季营收为4.15-4.20亿美元，低于汤森路透I/B/E/S调查分析师所得预估值4.38亿美元。该公司全年营收预估虽上修至15亿美元，同样低于华尔街的预期。

该公司盘后股价在震荡中下跌4.5%至236美元。

LinkedIn第三季不计某些项目的每股获利0.39美元，优于分析师预估的0.32美元。该季每月用户数增至2.59亿，较上年同期成长38%。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)