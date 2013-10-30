《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月30日

*工商时报：

--台湾行政院长江宜桦昨日表示，明年经济成长率达3%以上〞审慎乐观〞，并透露数家重要工商团体成员已表达有获利就加薪。经济部长张家祝也指出，公股有多家企业都会加薪，包括中钢 、台船 等，还有很多〞我不方便代为宣布〞。

--苹果 为分散代工厂过度集中风险，后续每一项产品都会有第二供应商；据了解，和硕 执行长程建中上周亲赴上海，除紧盯iPad Mini生产，还肩负着争取后续iPad Air组装订单的重任，如果一切顺利，和硕可望在明年正式加入iPad Air组装行列。

--和平电厂120亿台币联贷案确定花落台银。据了解，台泥 集团旗下和平电厂逾百亿联贷计划，上周已明朗，在多家联贷大行竞相向台泥集团报价后，已确定由台湾银行出线担任管理银行，总联贷金额目前订在120亿台币，在历经价格激战之后，总利率水准将不到1.6%。

*经济日报：

--看好全球景气复苏，台股正掀起新一波上市挂牌风潮，11月、12月间至少将有19家公司确定挂牌筹资，加入企业抢钱大作战行列，并创下历年来第四季新增上市公司纪录，台股交易动能可望齐步热络，朝千亿量能迈进。

--进一步扩大自由经济示范区引资，经建会主委管中闵日前向金管会建议，放宽寿险业投资自经区物流园区开发的限制，比照投资重大公共建设，将投资比率上限从现行的10%，提高到35%。管中闵指出，在特别条例通过前中的新增开放项目，〞真正最有搞头的就是这个。〞

--鸿海 董事长郭台铭昨日出席〞2013山东周两岸合作发展论坛〞时表示，山东烟台厂是鸿海集团很重要的基地，未来将持续加码。他并力挺两岸服务贸易协议，重申服贸协议对台湾〞利多于弊〞，支持服贸协议一定要过关。

--钱荒问题促使陆企境外借款美元的用途，从海外运用延伸至大陆境内中长期资本支出，宁愿多承担美元汇入境内转换人民币的汇兑成本与麻烦手续，突围钱荒。远东银行昨日主办陆企桑德集团联贷签约，借款天期就拉长至五年期，为目前最长天期的陆企联贷，利率加码也拉高到至少300点(1个基本点为0.01个百分点)。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。