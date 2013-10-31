专栏节选 :QE一路Q到挂？聪明钱跑哪里？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月31日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一三年已近尾声，今年金融市场若要找到一句关键词，不是金融海啸，也不是欧债危机，而是「ＱＥ（货币量化宽松）退场」。自从五月二十二日美国联准会主席柏南克率先宣示ＱＥ可能退场以来，「ＱＥ退场」立即成了全球金融市场的焦点，全球股市也随之涨跌，也牵动全球资金的流动。

自从柏南克这次宣告以来，我们看到金融市场几个重大变化，首先是美国十年期公债殖利率随着ＱＥ退场的联想，立刻从一．四六％急升到一度突破三％，三十年期公债殖利率也随之翻扬。美国公债殖利率不断向上攀升，让全球投资人更加深信ＱＥ真的就要退场了。

**ＱＥ退场说一出 冲击债市、美元、东协**

美国公债殖利率蹿高，首先牵动的是全球债市，债券市场突然翻多转空，冲击最大的是高收益债市场。全球知名的PIMCO基金管理人比尔．葛洛斯旗下多档基金，都出现惊人的亏损。柏南克喊了一声ＱＥ退场，债市立即出现巨大变化。

第二个最显着的变化是美元，ＱＥ若真要退场，美国利率可能从○到○．二五％的超低水准，反转向上，资金将加速回流美国，于是柏南克的ＱＥ退场说出来后，美元指数一口气上冲到八四．七五三，看来美元就要展开升值的主升段。

这场憧憬资金回流美国的钱潮大迁徙中，国际汇市也出现巨大变化，冲击最大的是原物料下跌影响最多的澳洲。澳币从一．○五九兑一美元狂跌到○．八八四九；纽币也从○．八六七兑一美元，一度下跌到○．七六八；南非币兑美元则从八．三八五急跌到一○．五○八。这些以原物料为主的经济体，都因为美元预期走强，出现币值急速下滑的局面。

第三个变化是资金出现巨大的移转效应，首当其冲是从○八年以来，一直持续上涨的东协市场。从五月二十二日起，东协股市开始出现盛极而衰的大回档，菲律宾股市从七四○三．六五点狂杀到五五六二．一三点才止跌，跌势约达二五％；泰国ＳＥＴ指数则从一六四九．七七点下杀到一二六○．○八点；印尼股市则从五二五一．二九二点狂跌到三八三七．七四点；而金砖四国之一的印度股市，则从二○三五一．○六点下跌到一七四四八．七一点。

东协国家及印度股市都出现涨多的回档，但是更可怕的是资金大规模流出，造成股市下跌外，汇市也出现急跌变化。印度卢比兑一美元一度狂贬到六九．二二，印尼盾也狂贬到一一六○○兑一美元。这是东协市场走了五年大多头后，出现的最激烈变化。

以上是半年来，从柏南克预告ＱＥ要退场之后，全球金融市场出现的三个最显着变化，也就是大家对升息的期待，美元强势预期，加上东协市场资金出走造成的股汇市双跌效应，但是半年过去了，柏南克也即将在明年元月正式交棒给叶伦女士（Janet Yellen），ＱＥ退场似乎只是一个空包弹，或者说是一个假议题。

首先是十年期公债殖利率又从一度触及三％，最近又一度跌破二．五％到二．四九八％，三十年期公债殖利率则回跌到三．五九％，ＱＥ喊着要退场，十年期与三十年期公债殖利率，却又回到柏南克喊话前的位置，最显着变化是美元指数一度跌破七十九，触及七八．九九八的低位，等于回到今年二月的最低档，这是一个很奇怪的现象。

既然大家预期ＱＥ要退场，资金要回流美国市场，美元应该是易涨难跌，美元指数预期是往超过八十五的方向跑，怎么会破八十，又破七十九？美元应升而未升，而且在技术上，美元指数跌破过去一年来的平均线位置，几乎创了一年来的新低价，岂不是很诡异的变化？

另一个问题又来了，照理说美元走低，原物料市场与新兴国家股市应会大涨。过去十年来，一直都是美元跌，原物料大涨，新兴市场股市大涨的格局，这次的情况却完全不是如此。我们以黄金与美元的连动为例，金价在一一年九月六日那一天写下一九二三．七美元的天价，那时候美元指数的位置在七五．八七四，比目前的位置更低；换句话说，金价大涨，最少第一个条件是建立在弱美元的基础上，美元走高，黄金往往是下跌的，这回却不然。

**中国需求降温，原物料价格起不来**

今年金价出现了两个大跳水价位，一次是四月十二日与十五日，金价在两个交易日内大跌逾二○○美元，这个波段金价最低跌到一三二一．五美元，这是黄金挥别多头的重要讯号；第二次大跳水则出现在六月十九日以后，这回金价一口气狂跌到一一七九．四美元，而这也是美元走得最强的时候。

这回要思考的第一个命题是，美元指数已濒临今年最低点，金价却依然在一三五○美元左右的低档，今年以来，美国道琼已上涨二六％，但是黄金在二○一二年最后一个交易日收盘是一六七四．八美元，最近金价因美元下跌稍有反弹，不过若计算今年以来，跌幅仍高达将近二○％。

除了黄金外，白银与白金跌幅也都不轻，白银在一二年最后一个交易日收盘是三○．三二美元，今年以来跌幅高达二五．七％；白金则从年初的一七三八．七美元跌下来，如今在一四七六美元左右，跌幅也有一五％。从这个现象可以看出，过去美元弱势，黄金、白银、白金等稀有金属皆大涨，这回并没有跟上。

弱美元是推升原物料的最重要推手，但是美元指数从八四．七五三跌下来，跌幅颇重，原物料却依然弱势无比，最具代表性的ＣＲＢ期货价格指数目前在二八一点上下，与历史最高档相差四成以上，贵金属跌幅仍十分沉重。

最具代表性的镍价天价在五一八○○美元，如今只有一四五九○美元；锡价最高到三六六五○美元，如今是二三一七五美元；铜价天价是一○一九○美元，现在是七一九○美元；镍的现货价已较历史最高价下跌逾七成，其他贵金属和天价也有四成的差距，这些硬商品价格起不来，最大根源与中国调结构、逐渐退出世界工厂有密切关系。

从另一厢来看软商品，照理说全球人口愈来愈多，食之者众，全世界的软商品应该是易涨难跌才对，但是目前的黄豆每英斗在一二七四美分，距天价一七九四．七五美分有一段很大落差；玉米的天价在八四三．七五美分，如今只剩下四三○．二五美分，几乎跌到剩天价一半；小麦目前六八一美分，也距九四七．七五美分有很大一段距离。

**预期通膨变通缩，投资人积极减债使然**

跌得最多的是这些年消费市场饮品最热门的咖啡，据统计，全世界喝咖啡的人愈来愈多，奇怪的是，咖啡的价格却不停地往下跌，咖啡的天价在两年前的每磅三○六．二五美分，如今跌到一○七．三五美分，跌幅高达六五％；糖的价格也跌得不轻，糖价从最高每磅三十六．○八美分，如今只剩下十八．九三美分，跌幅达四七．五三％。

美元跌，原物料不但没上涨，反而下跌，除了中国需求降温首当其冲外，相当程度也反映了这个世界没有通货膨胀。

从○八年的金融海啸袭来，欧美金融业受到巨创，柏南克的ＱＥ是以印钞票来救经济，连续的ＱＥ等于是连续地向市场放钱，印了那么多钞票，这个世界理当通膨，宋鸿兵先生在著作《货币战争》中也一直相信，这个世界最后的形式会以恶性通膨来收尾，因此，原物料，尤其是黄金终将暴涨，然而这个现象不但没有发生，反而走向相反的方向──通货紧缩。

最大原因是资产泡沫吹破后，投资人与企业的当务之急都是修补资产负债表，大家不但没有增加消费，反而是积极减持债务，全世界的企业与人民负债愈来愈少，于是钞票印愈多，通膨却反而走向通缩，尤其是中国制造基地转向，加上习李政权禁奢，更强化了原物料不涨反跌的趋势。

另一个命题是美元走低，新兴市场股市理当大涨，但这次情况也没有发生，东协国家从六月的跌势，迄今仍在休养生息状态，亚洲最具代表性的新兴市场深沪Ａ、Ｂ股，如今仍在低档盘旋，亚洲新兴市场表现平淡，拉丁美洲除了阿根廷、委内瑞拉外，像巴西、墨西哥股市表现都很不振，显见热钱没有流向新兴市场。

美元走低，资金没有跑到新兴市场，也没有跑到原物料市场，那么最聪明的热钱跑到哪里？

首先来看，最显着的变化是热钱留在欧美成熟市场。今年以来，欧美股市表现亮眼，美国道琼指数最早写下一五七○九．五八点的新天价，标准普尔五百也写下一七六四．九九点的天价，那斯达克与那斯达克一百指数都创下二○○○年以来新天价，今年以来，道琼指数上涨二三．九三％，那斯达克大涨三○．六％，费城半导体指数也大涨二九．二％，都很抢眼。

**热钱留在欧美市场，网路股表现亮眼**

除了美股外，欧洲也摆脱了欧债危机以来的颓势，连欧猪国家今年股市都频创高价，爱尔兰并且宣布年底前脱离纾困行列，今年德国股市甚至写下九○一七．九五点的历史天价。欧洲股市成了全球表现最整齐，且相对最亮眼的市场。

从这个情况可以看出，热钱留在有利可图的欧美市场，并没有流窜到亚洲及拉美新兴市场的现象，今年亚洲的泰国出现资金净流出三十三．九六亿美元，印尼净流出十．一三亿美元的情况。

钱潮留在欧美自己的市场，也使今年欧美股市中的个股表现格外亮眼，像网路股的谷歌、Priceline都涨到一千美元以上；亚马逊第三季亏损减少，股价立即冲高；微软宣布第三季净利成长一七％，股价立刻大涨。而道琼成分股纳入ＶＩＳＡ、高盛与耐吉，造成股价显着上涨，这都是标准的资金行情现象。

从种种迹象显示，纵然柏南克宣告ＱＥ可能退场，但是受到美国两党斗争，美国举债上限及财政预算乔不拢，ＱＥ退场可能无限期延后。最近，甚至有经济学家高喊美国实体经济复苏力道微弱，应该继续再加码ＱＥ，而这个情况在先前于莫斯科举办的G20高峰会，几乎所有与会国家都反对ＱＥ退场。若是美国政府顺应各国要求，则ＱＥ退场可能性变小。

但最核心的问题是，全世界都憧憬ＱＥ退场，美国可能升息，但这个预期可能在短期内不会发生。根源是美国本身就是最大的债务国，是全世界欠最多钱的国家，当然最不希望利息往上蹿升。目前在○～○．二五％的低利下，美国缴息的支出占ＧＤＰ（国内生产毛额）只有一．二％，若公债殖利率上升，美国付息压力也跟着升高，在这种情况下，美国恐怕最不想让ＱＥ退场。

柏南克过去半年多次喊话，是因为他不想步上前主席葛林史班后尘，让世人痛骂他是开印钞机的凶手，所以必须摆出ＱＥ退场的姿势。照目前态势来看，ＱＥ可能到明年还不会退场，ＱＥ一直下去，何时是转折点，恐怕还要观察一段时间，而对全球投资人来说，最高战略指导原则，就是聪明的钱会停泊在何处？(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。