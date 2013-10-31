专栏节选 :QE一路Q到挂？聪明钱跑哪里？--今周刊「老谢开讲」

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月31日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一三年已近尾声，今年金融市场若要找到一句关键词，不是金融海啸，也不是欧债危机，而是「ＱＥ（货币量化宽松）退场」。自从五月二十二日美国联准会主席柏南克率先宣示ＱＥ可能退场以来，「ＱＥ退场」立即成了全球金融市场的焦点，全球股市也随之涨跌，也牵动全球资金的流动。
自从柏南克这次宣告以来，我们看到金融市场几个重大变化，首先是美国十年期公债殖利率随着ＱＥ退场的联想，立刻从一．四六％急升到一度突破三％，三十年期公债殖利率也随之翻扬。美国公债殖利率不断向上攀升，让全球投资人更加深信ＱＥ真的就要退场了。
**ＱＥ退场说一出 冲击债市、美元、东协**
美国公债殖利率蹿高，首先牵动的是全球债市，债券市场突然翻多转空，冲击最大的是高收益债市场。全球知名的PIMCO基金管理人比尔．葛洛斯旗下多档基金，都出现惊人的亏损。柏南克喊了一声ＱＥ退场，债市立即出现巨大变化。
第二个最显着的变化是美元，ＱＥ若真要退场，美国利率可能从○到○．二五％的超低水准，反转向上，资金将加速回流美国，于是柏南克的ＱＥ退场说出来后，美元指数一口气上冲到八四．七五三，看来美元就要展开升值的主升段。
这场憧憬资金回流美国的钱潮大迁徙中，国际汇市也出现巨大变化，冲击最大的是原物料下跌影响最多的澳洲。澳币从一．○五九兑一美元狂跌到○．八八四九；纽币也从○．八六七兑一美元，一度下跌到○．七六八；南非币兑美元则从八．三八五急跌到一○．五○八。这些以原物料为主的经济体，都因为美元预期走强，出现币值急速下滑的局面。
第三个变化是资金出现巨大的移转效应，首当其冲是从○八年以来，一直持续上涨的东协市场。从五月二十二日起，东协股市开始出现盛极而衰的大回档，菲律宾股市从七四○三．六五点狂杀到五五六二．一三点才止跌，跌势约达二五％；泰国ＳＥＴ指数则从一六四九．七七点下杀到一二六○．○八点；印尼股市则从五二五一．二九二点狂跌到三八三七．七四点；而金砖四国之一的印度股市，则从二○三五一．○六点下跌到一七四四八．七一点。
东协国家及印度股市都出现涨多的回档，但是更可怕的是资金大规模流出，造成股市下跌外，汇市也出现急跌变化。印度卢比兑一美元一度狂贬到六九．二二，印尼盾也狂贬到一一六○○兑一美元。这是东协市场走了五年大多头后，出现的最激烈变化。
以上是半年来，从柏南克预告ＱＥ要退场之后，全球金融市场出现的三个最显着变化，也就是大家对升息的期待，美元强势预期，加上东协市场资金出走造成的股汇市双跌效应，但是半年过去了，柏南克也即将在明年元月正式交棒给叶伦女士（Janet Yellen），ＱＥ退场似乎只是一个空包弹，或者说是一个假议题。
首先是十年期公债殖利率又从一度触及三％，最近又一度跌破二．五％到二．四九八％，三十年期公债殖利率则回跌到三．五九％，ＱＥ喊着要退场，十年期与三十年期公债殖利率，却又回到柏南克喊话前的位置，最显着变化是美元指数一度跌破七十九，触及七八．九九八的低位，等于回到今年二月的最低档，这是一个很奇怪的现象。
既然大家预期ＱＥ要退场，资金要回流美国市场，美元应该是易涨难跌，美元指数预期是往超过八十五的方向跑，怎么会破八十，又破七十九？美元应升而未升，而且在技术上，美元指数跌破过去一年来的平均线位置，几乎创了一年来的新低价，岂不是很诡异的变化？
另一个问题又来了，照理说美元走低，原物料市场与新兴国家股市应会大涨。过去十年来，一直都是美元跌，原物料大涨，新兴市场股市大涨的格局，这次的情况却完全不是如此。我们以黄金与美元的连动为例，金价在一一年九月六日那一天写下一九二三．七美元的天价，那时候美元指数的位置在七五．八七四，比目前的位置更低；换句话说，金价大涨，最少第一个条件是建立在弱美元的基础上，美元走高，黄金往往是下跌的，这回却不然。
**中国需求降温，原物料价格起不来**
今年金价出现了两个大跳水价位，一次是四月十二日与十五日，金价在两个交易日内大跌逾二○○美元，这个波段金价最低跌到一三二一．五美元，这是黄金挥别多头的重要讯号；第二次大跳水则出现在六月十九日以后，这回金价一口气狂跌到一一七九．四美元，而这也是美元走得最强的时候。
这回要思考的第一个命题是，美元指数已濒临今年最低点，金价却依然在一三五○美元左右的低档，今年以来，美国道琼已上涨二六％，但是黄金在二○一二年最后一个交易日收盘是一六七四．八美元，最近金价因美元下跌稍有反弹，不过若计算今年以来，跌幅仍高达将近二○％。
除了黄金外，白银与白金跌幅也都不轻，白银在一二年最后一个交易日收盘是三○．三二美元，今年以来跌幅高达二五．七％；白金则从年初的一七三八．七美元跌下来，如今在一四七六美元左右，跌幅也有一五％。从这个现象可以看出，过去美元弱势，黄金、白银、白金等稀有金属皆大涨，这回并没有跟上。
弱美元是推升原物料的最重要推手，但是美元指数从八四．七五三跌下来，跌幅颇重，原物料却依然弱势无比，最具代表性的ＣＲＢ期货价格指数目前在二八一点上下，与历史最高档相差四成以上，贵金属跌幅仍十分沉重。
最具代表性的镍价天价在五一八○○美元，如今只有一四五九○美元；锡价最高到三六六五○美元，如今是二三一七五美元；铜价天价是一○一九○美元，现在是七一九○美元；镍的现货价已较历史最高价下跌逾七成，其他贵金属和天价也有四成的差距，这些硬商品价格起不来，最大根源与中国调结构、逐渐退出世界工厂有密切关系。
从另一厢来看软商品，照理说全球人口愈来愈多，食之者众，全世界的软商品应该是易涨难跌才对，但是目前的黄豆每英斗在一二七四美分，距天价一七九四．七五美分有一段很大落差；玉米的天价在八四三．七五美分，如今只剩下四三○．二五美分，几乎跌到剩天价一半；小麦目前六八一美分，也距九四七．七五美分有很大一段距离。
**预期通膨变通缩，投资人积极减债使然**
跌得最多的是这些年消费市场饮品最热门的咖啡，据统计，全世界喝咖啡的人愈来愈多，奇怪的是，咖啡的价格却不停地往下跌，咖啡的天价在两年前的每磅三○六．二五美分，如今跌到一○七．三五美分，跌幅高达六五％；糖的价格也跌得不轻，糖价从最高每磅三十六．○八美分，如今只剩下十八．九三美分，跌幅达四七．五三％。
美元跌，原物料不但没上涨，反而下跌，除了中国需求降温首当其冲外，相当程度也反映了这个世界没有通货膨胀。
从○八年的金融海啸袭来，欧美金融业受到巨创，柏南克的ＱＥ是以印钞票来救经济，连续的ＱＥ等于是连续地向市场放钱，印了那么多钞票，这个世界理当通膨，宋鸿兵先生在著作《货币战争》中也一直相信，这个世界最后的形式会以恶性通膨来收尾，因此，原物料，尤其是黄金终将暴涨，然而这个现象不但没有发生，反而走向相反的方向──通货紧缩。
最大原因是资产泡沫吹破后，投资人与企业的当务之急都是修补资产负债表，大家不但没有增加消费，反而是积极减持债务，全世界的企业与人民负债愈来愈少，于是钞票印愈多，通膨却反而走向通缩，尤其是中国制造基地转向，加上习李政权禁奢，更强化了原物料不涨反跌的趋势。
另一个命题是美元走低，新兴市场股市理当大涨，但这次情况也没有发生，东协国家从六月的跌势，迄今仍在休养生息状态，亚洲最具代表性的新兴市场深沪Ａ、Ｂ股，如今仍在低档盘旋，亚洲新兴市场表现平淡，拉丁美洲除了阿根廷、委内瑞拉外，像巴西、墨西哥股市表现都很不振，显见热钱没有流向新兴市场。
美元走低，资金没有跑到新兴市场，也没有跑到原物料市场，那么最聪明的热钱跑到哪里？
首先来看，最显着的变化是热钱留在欧美成熟市场。今年以来，欧美股市表现亮眼，美国道琼指数最早写下一五七○九．五八点的新天价，标准普尔五百也写下一七六四．九九点的天价，那斯达克与那斯达克一百指数都创下二○○○年以来新天价，今年以来，道琼指数上涨二三．九三％，那斯达克大涨三○．六％，费城半导体指数也大涨二九．二％，都很抢眼。
**热钱留在欧美市场，网路股表现亮眼**
除了美股外，欧洲也摆脱了欧债危机以来的颓势，连欧猪国家今年股市都频创高价，爱尔兰并且宣布年底前脱离纾困行列，今年德国股市甚至写下九○一七．九五点的历史天价。欧洲股市成了全球表现最整齐，且相对最亮眼的市场。
从这个情况可以看出，热钱留在有利可图的欧美市场，并没有流窜到亚洲及拉美新兴市场的现象，今年亚洲的泰国出现资金净流出三十三．九六亿美元，印尼净流出十．一三亿美元的情况。
钱潮留在欧美自己的市场，也使今年欧美股市中的个股表现格外亮眼，像网路股的谷歌、Priceline都涨到一千美元以上；亚马逊第三季亏损减少，股价立即冲高；微软宣布第三季净利成长一七％，股价立刻大涨。而道琼成分股纳入ＶＩＳＡ、高盛与耐吉，造成股价显着上涨，这都是标准的资金行情现象。
从种种迹象显示，纵然柏南克宣告ＱＥ可能退场，但是受到美国两党斗争，美国举债上限及财政预算乔不拢，ＱＥ退场可能无限期延后。最近，甚至有经济学家高喊美国实体经济复苏力道微弱，应该继续再加码ＱＥ，而这个情况在先前于莫斯科举办的G20高峰会，几乎所有与会国家都反对ＱＥ退场。若是美国政府顺应各国要求，则ＱＥ退场可能性变小。
但最核心的问题是，全世界都憧憬ＱＥ退场，美国可能升息，但这个预期可能在短期内不会发生。根源是美国本身就是最大的债务国，是全世界欠最多钱的国家，当然最不希望利息往上蹿升。目前在○～○．二五％的低利下，美国缴息的支出占ＧＤＰ（国内生产毛额）只有一．二％，若公债殖利率上升，美国付息压力也跟着升高，在这种情况下，美国恐怕最不想让ＱＥ退场。
柏南克过去半年多次喊话，是因为他不想步上前主席葛林史班后尘，让世人痛骂他是开印钞机的凶手，所以必须摆出ＱＥ退场的姿势。照目前态势来看，ＱＥ可能到明年还不会退场，ＱＥ一直下去，何时是转折点，恐怕还要观察一段时间，而对全球投资人来说，最高战略指导原则，就是聪明的钱会停泊在何处？(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 曾祥进)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
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