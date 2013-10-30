英国经济：央行总裁称目前的增长由房市带动，凝聚实质动能前不升息

* 英国央行总裁称对企业放款水准大致符合预期

* 新公司需有更好的信贷渠道，才能有助经济成长

* 经济增长获得“实质动能”前不会升息

路透伦敦10月29日 - 英国央行总裁卡尼周二在访谈时表示，英国经济复苏还处于初期阶段，仍依靠房价上涨和消费者需求。

“现阶段多数的动能增长来自家计部门，房屋市场从相当低的水平有所提升。”他在访问威尔士加地夫时，接受当地报纸Western Mail的访问时称。

但他在该报网页预先刊出的访问稿中指出，他将慎防未来出现过度的家庭放款，并希望看到初创企业能有更多融资管道，以使增长有更稳固的基础。

“净放款数据不必非常强，但重要的是新企业能取得信贷，因为我们还处于复苏的初期阶段。”他说。

英国自今年初以来经济强劲复苏。但多数的成长是由消费者支出带动，而实质薪资仍在下降，令人对增长持续性产生疑问。

卡尼强调，房市交易仍较金融危机前的水准低了近三分之一，央行还有其他工具可用，不必动用升息来压制部分地区的房价上升势头。

“如果经济部分领域...失衡，无论是房市还是某些地区，我们都能在某种程度上帮助调整，让我们不必动用影响范围最广泛的工具--货币政策工具，就能设法解决国内的局部问题。”他说。