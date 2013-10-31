专栏节选：台湾制药业的独特优势--今周刊「谷月涵看台湾」

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月31日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
随着美国同业和印度部分先进竞争对手的股价一路走高，投资人对台湾生技股的疑虑也逐渐消褪。基于以下几个理由，我们可以相信，台湾生技公司本身所具备的竞争优势，不但能为自己开拓全球利基，也有助于填补电子产业成熟后所流失的成长动能。
相较于国际竞争者，台湾生技公司具有几项优势，足以支撑当前股价，并维持产业一定的规模与竞争力。
首先，许多资深的生技业领导人是自美归国学人，他们出身自美国公司的资深主管，或任职研究部门多时，不仅为台湾带回技术，还有生技业的独特管理知识，与欧美重要通路或技术伙伴的紧密网络，美国专利法规的know-how，以及提升品管标准以符合ＦＤＡ（美国食品暨药物管理局）更严格的药品优良制造规范（eGMP）。
其次，台湾公司拥有一项特质──快速进入市场（speed to market）。生技业与电子业一样，快速进入市场是关键竞争优势。台湾厂商规模通常不大，拥有勤奋的员工和充满活力的工程师，与较大型、官僚化的美、欧或日本公司相比，台湾业者做决策的速度快多了。
在制药业中，成败之间，往往就在于能否成为第一家进入市场的公司。由于规模小，台湾公司多半仅专注于附加价值极高的新药开发。
一般而言，新药开发涉及四大步骤：发现有效的化学或生物制剂；制剂的毒性测试｜第一期临床试验；剂量最佳化｜第二期临床；有效性测试｜第三期临床。
如果一切顺利，新药可取得主管机关核准，但发展过程牵涉到数百、数千，甚至成千上万的潜在化学和生物制剂的试验，是个相当费力耗时的过程。此外，第三期临床必须在欲销售的市场测试，这其中涉及招募、监控和支付数百名病人尝试新药或安慰剂的有效性，是个极为昂贵的过程。
若是发现潜在制剂或许能增加五％的成功机率，一旦进入第三期，则有六成的成功机会。台湾新药研发公司偏好在发现新化学物质，并在完成第二期试验后，便将新药的开发授权出去。因此，可以最低的研发费用，取得开发过程中的庞大附加价值，是相当聪明的作法。
最后一个关键优势是台湾接近发展快速，即将成为全球第二大的中国药品市场。中国业者对台湾的威胁不大，主因其国内市场太大，成长快速；对中国的制药公司而言，若要拓展海外市场，就必须提高品质标准，这么一来，可能丧失在中国内需市场的价格竞争力。
此外，与其他外国公司相较，中国可能开放较大的市场给台湾制药公司，这不仅能让台湾公司快速成长，也提高全球制药大厂购并它们的兴趣。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 张喜良)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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