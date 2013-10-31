专栏节选：台湾制药业的独特优势--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月31日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

随着美国同业和印度部分先进竞争对手的股价一路走高，投资人对台湾生技股的疑虑也逐渐消褪。基于以下几个理由，我们可以相信，台湾生技公司本身所具备的竞争优势，不但能为自己开拓全球利基，也有助于填补电子产业成熟后所流失的成长动能。

相较于国际竞争者，台湾生技公司具有几项优势，足以支撑当前股价，并维持产业一定的规模与竞争力。

首先，许多资深的生技业领导人是自美归国学人，他们出身自美国公司的资深主管，或任职研究部门多时，不仅为台湾带回技术，还有生技业的独特管理知识，与欧美重要通路或技术伙伴的紧密网络，美国专利法规的know-how，以及提升品管标准以符合ＦＤＡ（美国食品暨药物管理局）更严格的药品优良制造规范（eGMP）。

其次，台湾公司拥有一项特质──快速进入市场（speed to market）。生技业与电子业一样，快速进入市场是关键竞争优势。台湾厂商规模通常不大，拥有勤奋的员工和充满活力的工程师，与较大型、官僚化的美、欧或日本公司相比，台湾业者做决策的速度快多了。

在制药业中，成败之间，往往就在于能否成为第一家进入市场的公司。由于规模小，台湾公司多半仅专注于附加价值极高的新药开发。

一般而言，新药开发涉及四大步骤：发现有效的化学或生物制剂；制剂的毒性测试｜第一期临床试验；剂量最佳化｜第二期临床；有效性测试｜第三期临床。

如果一切顺利，新药可取得主管机关核准，但发展过程牵涉到数百、数千，甚至成千上万的潜在化学和生物制剂的试验，是个相当费力耗时的过程。此外，第三期临床必须在欲销售的市场测试，这其中涉及招募、监控和支付数百名病人尝试新药或安慰剂的有效性，是个极为昂贵的过程。

若是发现潜在制剂或许能增加五％的成功机率，一旦进入第三期，则有六成的成功机会。台湾新药研发公司偏好在发现新化学物质，并在完成第二期试验后，便将新药的开发授权出去。因此，可以最低的研发费用，取得开发过程中的庞大附加价值，是相当聪明的作法。

最后一个关键优势是台湾接近发展快速，即将成为全球第二大的中国药品市场。中国业者对台湾的威胁不大，主因其国内市场太大，成长快速；对中国的制药公司而言，若要拓展海外市场，就必须提高品质标准，这么一来，可能丧失在中国内需市场的价格竞争力。

此外，与其他外国公司相较，中国可能开放较大的市场给台湾制药公司，这不仅能让台湾公司快速成长，也提高全球制药大厂购并它们的兴趣。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。