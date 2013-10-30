《台湾重要政经日程》--10月30日

===================今日重要政经消息=====================
10/30(三)
--08:00 华人企业领袖远见高峰会。
--13:30 友达 公布第三季季报以及召开投资人说明会。
--13:30 民进党中常会。
--14:00 国民党中常会。
=================近期重要政经消息======================
10/31(四)
--08:30 主计总处公布第三季经济成长率初值，上季为年增2.49%。
--14:00 国泰金控 投资人说明会。
11/1(五)
--10:00 汇丰发布台湾10月PMI。9月为52。
--14:00 中信金控 投资人说明会。
--14:30 国泰房地产指数发表记者会。
11/4(一)
--13:30 永丰金控 投资人说明会。
11/5(二)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数，上月为年增0.83%。
--09:00 台经院举办2014年景气研讨会。
--16:10 央行公布10月外汇存底，上月末为4,126.11亿美元。
11/6(三)
--14:00 宏基 公布第三季财报。
11/7(四)
--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。
11/8(五)
*--EUROMONEY举办台湾人民币论坛。
--台积电 公布10月营收。
--联电 公布10月营收。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/21(四)
--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。
11/22(五)
--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。
11/25(一)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)