美国个股：戴尔完成249亿美元私有化收购，周二自Nasdaq下市

路透旧金山10月29日 - 戴尔 周二收盘后自Nasdaq下市，因创办人Michael Dell和私募股权基金Silver Lake以249亿美元收购戴尔的交易完成。

戴尔数十年来曾是全球最大公开交易的个人电脑(PC)厂商之一，这宗私有化收购案终结了这样的局面。

一如竞争对手，戴尔深受过去几年全球PC销售急剧下降的冲击。消费者益发青睐功能更强大的智能手机和超轻型平板电脑，打击了PC的销售表现。

戴尔在上个10年一度是全球最大PC厂商，在2000年全盛时期股价登上50美元以上的高位，随后股价挫跌。该私有化收购案最终将价格定为每股13.75美元，外加0.13美元的特别股利。

Michael Dell于1984年在大学宿舍创立戴尔，将之打造成电脑生产和供应链管理的典范，如今则试图将戴尔转型成提供企业电脑运算服务的供应商。Dell认为这样的彻底整顿最好在没有公开市场监督的情况下进行。

“今天，戴尔成为私有企业，迈入新的里程，”执行长Dell表示。“我们在全球11万名员工都将百分之百专注于我们的客户，并为了他们的利益而积极贯彻我们的长期策略。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)