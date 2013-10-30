《香港报摘》--其他报纸重要消息10月30日

* 明报：

--东方海外 主席董建成表示，运力仍然过剩而需求继续疲弱，感到行业明年前景仍未明朗，也无法估计何时回复供需平衡，公司会继续在节省成本方面下工夫，包括以成本效益更佳，能耗更低的新船取代旧船。

--抗跌力向来较强、有楼市探热针之称的太古城，出现投资者因看淡后市，选择在额外印花税(SSD)届满前提早沽货，刚易手的单位半年内累计削价近两成，日前以980万港元售出。计及各项贵用和SSD，业主料亏蚀约20万港元离场，为屋苑一年来首宗蚀让个案。

* 星岛日报：

--渣打集团 第三季度收入和经营溢利均按年下跌，首九个月计亦只得低单位数增长。面对业绩增长放缓，渣打全面加紧控制成本，财务董事麦定思表示，过去一年已减少2,000名人手，料年底时人数或再略为增加。

--新股重庆银行 和徽商银行 之争进入白热化之际，另一边厢，细价股却在低调中异军突起，集资额仅798万港元的展览服务商Mega Expo ，第三天招股便累计录孖展12亿港元，相当于超购逾150倍；博雅互动 及集成金融 均受追捧，证券商准备近500亿港元“弹药”，迎接孖展(保证金交易)认购。

* 苹果日报：

--信安计划推出投资离岸人民币（CNH）市场的强积金，预期可于今年底或明年初推出，管理费料将低于1%，为市场上较低收费基金类别。

* 东方日报：

--航运业持续低迷，中海集运 及中海发展 首三季录得重大亏损，分别亏损16.69亿元人民币及11.95亿元。而中海发展更发出盈警，料全年业绩盈转亏。

--市传比亚迪 因违反加州最低工资法被罚10万美元，其H股昨跌约3.43%至37.9港元。

* 文汇报：

--刚迎来「满月」上海自贸区或将公布区内人民币汇率市场化和资本项目可兑换措施。海通证券首席经济学家李迅雷昨日在一个研讨会上表示，上海自贸区内人民币汇率市场化和资本项目可兑换措施或在11月推出。同时，区内首宗卖地也将于下月进行。

* 大公报：

--阿里巴巴集团IPO-ALIB.N继推出通讯软件“来往”，直接与腾讯 旗下微信正面交锋，阿里巴巴续为手机淘宝加强功能，推出公众帐号平台“微淘”，市传阿里巴巴更部署涉足游戏业务。不过消息指出，阿里巴巴在游戏产业挑战腾讯之说属无稽之谈。

--网秦天下 遭浑水做空事件又有新进展。公司创始人及CEO林宇昨日对外宣称，已在北京起诉了浑水及其报告作者，后续还会考虑在香港、美国提出起诉。(完)