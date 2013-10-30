《美债周三展望》公债价格基本持稳，美联储会议料决定按兵不动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 美国财政部标售350亿美元五年期公债，得标利率为1.300%

* 美国9月不包括汽车的零售销售增长0.4%

* 美国房价录得逾七年来最大年度涨幅

* 美联储开始为期两天的政策会议，分析师预计会议结果不会有意外

路透纽约10月29日 - 美国公债价格周二涨跌不一，但基本持平，因数据喜忧参半，凸显经济前景的不确定性，公债收益率接近三个月低位，投资者寻找方向指引。

今日成交清淡，暗示交易商不愿在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始为期两天会议时大举押注。

财政部今日进行的350亿美元五年期公债标售即便称不上亮丽，也算获得良好需求，得标利率为1.300%，投标倍数为2.65。

财政部周一标售两年期公债也获得稳健需求。财政部周三将标售290亿美元新七年期公债。

在上周三公布令人失望的9月就业报告后，指标公债收益率跌至三个月低位2.471%，之后一直陷于7个基点的狭窄区间内。

“市场缺乏方向。没有推高或推低收益率的即时因素，”DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示。

经济数据未能给投资者指明市场的方向。

尽管标普/Case-Shiller数据显示，8月房价录得七年来最大同比涨幅，但10月消费者信心指数大幅走低。

美国商务部表示，汽车需求骤降，导致9月零售销售意外减少0.1%。

美联储周三将结束政策会议，可能继续保持目前的刺激规模。

美国国会的政治僵局导致政府停运16天，凸显出政治风险笼罩着市场，这种担忧可能促使美联储不愿撤走刺激举措。

“在明年3月前甚至4月前，除了继续落实当前的举措，美联储很难采取其他更多的行动，”Raymond James的固定收益资本市场部主管Kevin Giddis表示。

他说，国会僵局所产生的影响“给经济带来更多阻力。”

指标10年期公债价格 上扬3/32，收益率报2.502%，周一尾盘报2.512%。30年期公债价格 跌4/32(完)

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