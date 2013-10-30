芝加哥期市：美国小麦期货自一个月低点反弹，玉米期货接近三年低点

12月玉米期货 跌0.12%，至4.31-1/2美元，昨日涨0.3%。
田间报告继续显示玉米和大豆单产高于美国农业部的数据。
美国冬小麦播种和出苗率高于历史平均水准，但作物生长条件恶化，尤其是德克萨斯州。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 684.50 3.25 +0.48% +0.51% 683.77 45
CBOT玉米 431.50 -0.50 -0.12% +0.17% 443.11 33
CBOT大豆 1280.00 1.00 +0.08% +0.69% 1294.18 40
CBOT稻米 $15.40 -$0.07 -0.48% +0.26% $15.29 57
美国原油 $97.61 -$0.59 -0.60% -1.08% $101.53 33
汇率
欧元/美元 $1.374 -$0.001 -0.07% -0.35%
美元/澳元 0.947 0.000 -0.05% -1.03%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 张涛)