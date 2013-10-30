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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 09:16 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货自一个月低点反弹，玉米期货接近三年低点

12月玉米期货 跌0.12%，至4.31-1/2美元，昨日涨0.3%。

田间报告继续显示玉米和大豆单产高于美国农业部的数据。

美国冬小麦播种和出苗率高于历史平均水准，但作物生长条件恶化，尤其是德克萨斯州。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 684.50 3.25 +0.48% +0.51% 683.77 45

CBOT玉米 431.50 -0.50 -0.12% +0.17% 443.11 33

CBOT大豆 1280.00 1.00 +0.08% +0.69% 1294.18 40

CBOT稻米 $15.40 -$0.07 -0.48% +0.26% $15.29 57

美国原油 $97.61 -$0.59 -0.60% -1.08% $101.53 33

汇率

欧元/美元 $1.374 -$0.001 -0.07% -0.35%

美元/澳元 0.947 0.000 -0.05% -1.03%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 张涛)

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