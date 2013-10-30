《全球重要经济事件一览表》--10月30日-11月6日

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10月30日(三)
华盛顿--美联储FOMC宣布利率决定。
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办Golden Series演讲，主题为“葡萄牙：金融稳定进展”。葡萄牙央行总裁科斯塔主讲。
多伦多--美国纽约联邦储备银行第一副总裁Christine Cumming参加美洲国际经济论坛的活动
布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“零售银行业：释放欧洲实体经济全部潜能的关键”发表讲话(0805)。
德国斯图加特--欧洲央行执委亚斯穆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话(1900)。
德国达姆施塔特--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼发表演讲，题为“主权债务危机带来的制度和经济挑战”。
罗马--意大利央行总裁维斯科和经济财政部部长萨柯曼尼参加在一个会议。
里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)
10月31日(四)
雅典--规划与经济研究中心(KEPE)举办关于希腊经济面临的挑战和前景的会议，希腊副财长Christos Staikouras将发表讲话。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。
11月1日(五)
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1310)。
美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次会议上致开幕词。
美国费城--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全球合作中心(Global Interdependence Center)举行的公开仪式上接受2013年全球公民奖颁奖(1600)。
挪威约维克--挪威央行副总裁Qvigstad讲话。
11月4日(一)
维也纳--货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“奥地利与欧元区的经济状况”举行圆桌讨论，奥地利央行总裁诺沃特尼发言。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持国际儿童与青少年金融组织(CYFI)会议(0800)。
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧洲政治研究所组织的一个活动(1130)。
11月5日(二)
美国夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该行夏洛特分行举行的企业领袖午餐会上讲话(1815)。
日本大阪--日本央行总裁黑田东彦向大阪企业领袖讲话(0530).
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个国际银行业会议上发言(0800)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在国际儿童与青少年金融组织会议上致闭幕词(1330)。
斯德哥尔摩--欧洲央行执委亚斯穆森参加丹斯克银行2013年金融论坛的小组讨论(1400)。
11月6日(三)
美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就住房和美国经济发表讲话(1810).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至11月7日)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月货币政策会议记录(0830)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 李爽)