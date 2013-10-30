港报财经评论：三中全会改革方案惹期待--信报10月30日

三中全会改革方案惹期待/习广思

环球市场等待联储局议息结果，以及主席贝南奇就经济及就业情况的发言。在退市与不退市之间；加上政治阻挠等因素，金融市场上颇多噪音。资金流方面，延续过去两个月的趋势，投资者续买美股及欧股。美股创新高，虽然短期调整风险增加，但不是看淡的理由，相信在联储局重提退市前，投资者或投机者不会转軚。

星级教授Jeremy Siegel是股市看好的投资者，近年美国ETF供应商Wisdom Tree快速冒起，Siegel算是其代言人。Siegel接受电视访问时指，11月及12月多是股市上升的月份，而且目前未看见重大风险，未来两个月内，预料道指上涨6%，2014年可再升10%。在看淡的投资者眼中，市场处处是礁石，但在Siegel这个大看好的投资者眼中，市场似乎一片光明，他对美股的乐观看法，是出于以下三大理由：1.2014年美国GDP增长可达3%至3.5%，有利企业盈利增长，如果有这样的增长，联储局退市也不足为惧；2.美国政府不会再停运；3.看不见2014年美国加息的机会。

股市是否乐观到这个地步？难说。毕竟没有坏消息并不代表会有好消息，投资者要居安思危。不过，联储局一再推延退市的话，看好的投资者只会有增无减，资金便顺应联储局的期望，逐步流入金融资产当中，催谷资产泡沫，制造资产繁荣。中国人民银行再进行“逆回购”，但规模不大，被视为安抚市场的讯号，“钱荒”之忧解除，但在热钱流入的情况下，难望人行再“放水”。“逆回购”本来是一个好消息，但股市反应不大，投资者似乎要赶在结算前获利，昨天港股延续周一主题，强势股大幅回吐。

恒指昨天早段见22,979点，午后倒跌，收报22,846点，上升39点。大市成交额596亿港元，沽空比率9.3%。恒指续在50天线争持，大市由内银股支撑，指数维持争持局面，要待结算及议息后才有变化。单看指数的话，昨天恒指及国指表现平静，但实际上波涛汹涌，强势股、概念股、小型股全面散水，多得各方消息配合。周一晚美股的中资科网股急跌，搜狐第三季亏蚀，股价急挫16%。香港科网股延续周一跌势，金山 、网龙 跌势急剧，腾讯 失守10天线。

另外，3间大行不约而同地唱淡濠赌股，理由包罗万有，共通点是股价至今升幅过高。说到底，分析员唱好理由已不多，至于唱淡理由，又何患无辞？除了科网、濠赌股，强势股如金风 、TCL通讯 ，半新股如中滔环保 、辉山 均配合成交下跌。(B03)

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澳元弱势已成/苏子

受到澳洲央行表示澳元汇价未来可能大幅回落及中国内地股市表现疲弱影响，昨天澳元兑美元失守20天SMA支持及0.95心理关口，最低曾见0.9489。短线而言，澳元兑美元的重要支持位为近期升幅的38.2%调整目标及本月10日的0.9385低位。如汇价未能在上述低位获得承接，料会进一步走低并考验100天SMA的支持力。

目前澳元兑美元弱势已成，暂不宜逆势买入。昨天亚洲市美元兑日圆再度考验200天SMA的支持力，并成功力守不破，到欧洲入市后，已见有不少买盘采取趁低吸纳的策略，使汇价得以逐步回升至20天SMA阻力以上。美元兑日圆暂时最高曾见97.88水平，此高位与10天SMA阻力相若。

如昨晚美元兑日圆可以进一步突破10天SMA阻力并在98关口以上收市，料今天将有极高机会进一步突破100天SMA阻力并挑战本月17日的99高位阻力。若稍后可以成功突破此阻力，相信上月20日所造的99.67高位应可顺利突破，随后将朝着上月11日的100.61高位迈进。昨天欧洲入市后，欧罗兑美元已失守上日的1.3773低位及摆脱上日的窄幅争持闷局，暂时最低曾见1.3751水平。由于目前市场情绪仍以看淡美元后市为主，故不少投资者视昨天欧罗兑美元在欧洲市的回落为趁低吸纳的良机。

目前欧罗兑美元的重要支持位为10天SMA，如昨晚未见汇价继续下跌并失守此支持，反而可以在1.375附近获得良好承接力，最后更显着升回前天的1.3773低位以上收市，料稍后欧罗兑美元在看好的投资者仍占上风的大前提下，将会再次考验上周的1.3832高位阻力，留意此阻力刚好为2011年5月的1.494高位跌至去年7月的1.204低位的61.8%反弹目标。稍后若突破此阻力，料2011年11月的1.3871高位将会面临严峻考验。(B10)