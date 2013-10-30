港报财经评论：复苏周期股，择强吼海螺--经济日报10月30日

复苏周期股，择强吼海螺/林瑞芬

今日港股结算，续反弹0.18%至22846，不过仍是弱势反弹；大市成交596亿港元。中国内地股市在昨日10时半一度跳水，但SHIBOR公布之后，收窄跌幅，有惊无险。三中全会将揭幕，股市也要维稳，人行重启7天期逆回购，规模为130亿港元，是自10月15日以来人行公开市场三次零操作后的重新放水，1个月、3个月及6个月的SHIBOR有所轻微回落，银荒的疑虑可望于本周之后渐消减。

内银股昨普遍涨，建行 、工行 、农行 等涨2%至3.2%不等，支撑大局。论内银股盈利增长惊喜度低，不过水头过紧势暂纾缓，加上有三只内银股将上场，不排除大户怪手托高内银股以提升新上市内银股的吸引力。至于早前之强势双雄——濠赌股及互联网软件股份，则呈不同程度的套利回吐，腾讯 跌3.4%，金山软件 劲跌10%，金沙中国 及银娱 分别跌3.2%及3.3%，无强势股的配合，大市似乎暂仍是困于弱势的反弹。当然，从好的角度想，强势股回气得七七八八后，又作为领头羊，大市也将回复生气。

大走势看法，9月至今仍为力压行情，中期趋突破23,500，突破前反覆至何时，则难算准。估计市底偏强，恒指不轻易失守22,000。至于会否试穿22,700，就难预料，等候破23,500为明确突破讯号。QE缩量未具条件，以及市场料对中国改革前路抱信心，均是未来的催化转折可能。只要恒指稳守22,000，短线之回乃整固，现阶段耐性关键，每趁有低收集优质实务股。

中国内地三季度经济有所反弹，从季度业绩显示，周期股对经济反弹的反应也不一，提示整体经济还是处于低位巩固期。所见煤炭股中的龙头神华 三季度盈利润同比下滑15%，中煤能源 就不用讲了，第三季盈利跌79%，煤炭股仍然深陷行业低迷境况。另一类周期股水泥股，业绩则较标青，刚公布季绩的龙头海螺 值得详细分析投资价值。

宏观方面，中国内地房市近几年平稳发展，城镇化将是未来的大路，均提供水泥行业的需求增长空间。国策上，治理大气环境成为新趋势，新建水泥厂更要求高质量的环保配套。由此，增加入场门槛，水泥供应增长将受到更大的约束。10月国务院已下发文件，将改革重点锁定于包括水泥在内的五大严重产能过剩行业，规划在2015年底再淘汰水泥1亿吨。(B05)

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A股欠动力，国寿难弹升/余少文

中国内地股市偏软，但人民银行放水，刺激国企指数走高。不过，A股未来两个月如未能摆脱10月跌势，对于缺乏基本因素支持的中国人寿 ，会是股价短期噩梦。A股昨日先高后低，国企指数重上10,300点，全日升132点或1.3%，收报10,390点，成交额129亿港元，只有40%主板H股随大市上升焦点集中在重磅成分股身上。

红筹指数升26点或0.6%，收报4,451点，成交额40亿港元。中国移动 继续斯人独憔悴。国指重上10,300点，但指数跌穿上升通道后，即使出现回升，也只当作后抽，除非指数升越9月高位10,830点，才可维持6月回升以来形成的一浪高于一浪走势。否则反弹过后，仍要下试10,000点以及9,800点，故不宜急于入市博反弹。

国指动力不足，其中一个原因是A股不济，一直预期A股第四季会有好表现，但10月将过去，仍然是一无是处，其中上证综合指数暂跌2.1%，收报2128点。A股第四季未能走高，对于跟A股息息相关的保险和证券股当然受压，国寿股价相信亦会跑输大市。国寿受惠A股第三季上扬，上证期间升10%，是三年来最大单季升幅，国寿第三季盈利75亿元人民币，是近年最赚钱的第三季，同比亏转盈之余也环比升22%。而首三季则升2倍至237亿元人民币，每股资产净值升至8.35元人民币，以昨日收市价20.1港元计算，市帐率约1.9倍。

国寿经营活动现金流量净额急跌42%至537亿元人民币，主要是受保单到期或退保等因素所造成，当中赔付支出升87%至1,182亿元人民币，退保金升68%至502亿元人民币，若然剔除交易性金融资产带来的影响，经营活动现金流净额跌幅可逾50%。但如证券商指出，国寿2008年五年期产品今年到期赔付和高退保带来现金压力，但随着五年期产品在2009年下降，预期相关压力可在明年缓和下来。

至于第三季保费同比回落4%至745亿元人民币，扭转上半年上升的走势，如证券商所指，国寿下半年加强价值导向，减少对银保的依赖，或有助提升个险新保单价值。由于国寿要面对传统保险价格战的压力，市场占率或会进一步被侵蚀，以及代理人队伍老化，目前人数约68.4万人，同比只轻微增长0.3%，或影响提升保单的动力。(B06)