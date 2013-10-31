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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》台电三年公司债得标利率料落在1.29-1.34%

路透台北10月30日 - 路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周四(31日)标售的三年期公司债，得标利率料落在1.29-1.34%附近。

接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五年期债得标利率预计在1.43-1.48%附近；10年期得标利率在1.90-1.94%。

承销商普遍指出，近期公债殖利率自高档回落，且市场有补券需求，预料短券的买气不会太弱。不过买盘对台电的财务状况存有疑虑，料令得标利率不致偏低。

至于长券部分，有承销商表示，台电这次10年券的预计发行额度仅20亿台币，且增减额的比例都很高，公司料以量制价，得标利率走高不易。

台电前次是在8月底标售公司债，当时仅三年券以1.35%定价，五、七及10年券均未标出，总计发行金额38.7亿台币。

中华信评公司此前出具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。

台电将于明日中午标售80亿台币无担保公司债，期限为三、五及10年，其中三年期预计发行30亿台币、五年期预计发行30亿台币、10年期发行20亿台币，增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额50%为原则。(完)

参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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