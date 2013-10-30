加拿大个股：黑莓高层拜会Facebook，评估后者的并购意愿--报导

路透多伦多10月29日 - 华尔街日报引述消息人士说法指出，黑莓 公司高层上周飞赴加州拜会Facebook ，以评估该公司潜在收购黑莓的兴趣。

目前尚不清楚Facebook是否有兴趣提出要约。两家公司均不愿对华尔街日报的报导置评。

黑莓最大股东Prem Watsa的Fairfax Financial Holdings Ltd 带头组成的一个财团已提出以每股9美元、总价47亿美元收购黑莓，欲将其私有化。若Facebook与黑莓研究出任何结论，将成为黑莓前途的另一选择。