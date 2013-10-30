中港股业绩：中国远洋第三季净亏损10.4亿元人民币，同比亏损幅度缩窄

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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路透香港10月30日 - 中国主要综合航运商--中国远洋控股股份有限公司 宣布，第三季度净亏损为10.4亿元人民币，同比减亏约三成。
今年首三季度，中国远洋净亏损20.3亿元，上年同期亏损64亿元。该公司董事长马泽华8月公布中期业绩时表示，有信心全年能扭亏为盈。
由于中国远洋已连续两年录得亏损，假如2013年业绩未能扭亏为盈，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。（完）
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 毕晓雯)
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* 在200日移动均线切入位约1,260美元附近遇到阻力 * 铂金从上周触及的高位回落 * 美国汽车库存增加，经销商加大促销力度-分析师 路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高 位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。 金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。 1834 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触 及一个月高位1,261.03美元。美国期金 收跌0.01%，报1,255.60美 元。 “我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经 纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。 “美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。” 美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指 数也续升。 金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预 计在约1,245美元附
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。