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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 18:52 BJT

中港股业绩：中国远洋第三季净亏损10.4亿元人民币，同比亏损幅度缩窄

路透香港10月30日 - 中国主要综合航运商--中国远洋控股股份有限公司 宣布，第三季度净亏损为10.4亿元人民币，同比减亏约三成。

今年首三季度，中国远洋净亏损20.3亿元，上年同期亏损64亿元。该公司董事长马泽华8月公布中期业绩时表示，有信心全年能扭亏为盈。

由于中国远洋已连续两年录得亏损，假如2013年业绩未能扭亏为盈，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。（完）

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 毕晓雯)

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