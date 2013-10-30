美国政经：美国政府为救援通用汽车，已亏损97亿美元

路透底特律10月29日 - 据特别督察长(Special Inspector General)周二提交给国会的季度报告称，美国政府在耗费近500亿美元救援通用汽车(General Motors) 的计划上，已经亏损97亿美元。

2009年，美国财政部向通用提供495亿美元贷款，换取21亿美元的优先股和60.8%的股权。

从那以后，财政部已经通过若干次出售股票，减少了在通用的股权。根据特别督察长周二的报告，售出这些股票的价格均低于财政部盈亏平衡的价格，因而出现亏损。该督察长负责监管7,000亿美元的不良资产救助计划(TARP)。

财政部已经售出其优先股，并削减所持通用股权至7.3%。截至9月26日的最新数据显示，财政部持有1.013亿通用股票。

美国政府已经表示，计划在2014年4月前出售剩下的通用股票。部分分析师称财政部甚至可能在年底前出售股份。