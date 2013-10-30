美国企业：摩托罗拉瞄准自助智能手机市场，让消费者设计专属手机

路透旧金山10月30日 - 摩托罗拉打算让消费者设计自己的智能手机。

这家隶属于谷歌 的手机制造商本周在一篇博客文章指出，已经推出Project Ara方案，以打造一个自由开放且标准化的平台，让人们可以选择他们想要在手机中使用的组件。

目标是创造一个可以承载不同模组的标准框架，这些模组可能是特别强大的微处理器、额外的电池容量、或用于储存更多音乐的记忆体容量，而这些模组的选择完全取决于客户的偏好。

摩托罗拉指出，“我们的目标是带动用户、开发商及其手机之间更为体贴入微、表现自我及更为开放的关系。这将让消费者有权决定手机具有哪些功能、有何种外观、何处生产、有哪些组成内容、成本多寡、及使用多久等等。”

摩托罗拉对于用户自助设计手机的愿景，是建立于母公司谷歌成功广获使用的Android智能手机平台，这个手机作业系统是免费提供，且允许各制造商进行客制化。与苹果 iPhone所使用的iOS平台相较，Android开放更多空间给用户自行设定专属风格。

摩托罗拉表示，该公司推动Project Ara逾一年时间，最近则是与一开放原始码计画Phonebloks合作，Phonebloks之前也一直在努力研究可以轻松置换的智能手机组件。(完)