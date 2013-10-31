《独家新闻》中国信贷资产证券化试点大门向外资法人银行打开--消息

路透香港10月31日 - 中国信贷资产证券化(CLO)试点正在扩大。两位消息人士证实，中国银监会日前已明确外资法人银行可参与CLO试点，并建议参与试点外资行于11月底前将业务初步方案报送银监会。

这意味着自2005年CLO试点以来，监管层终于向在华设立的逾40家外资法人银行打开了发行CLO试点产品的大门。

消息人士透露，银监会日前明确外资法人银行可按照小规模、分批次原则，在现有信贷资产证券化试点制度框架下开展试点工作，并可以选择相关产品在银行间或交易所市场上市发行和交易。

“监管层让我们有意参与的（银行）在11月底前把初步方案报送到监管三部，等确认后再正式上报申请，公司现在正准备一个融资租赁方面的方案。”一位外资行人士对路透称。

路透亦了解到，银监会表示，外资法人银行发起CLO项目的申请，将由所在地银监局受理和初审，银监会再做审查和决定。

截止发稿前，中国银监会未对上述消息进行置评。银监会数据显示，目前中国已有42家外资法人银行。

李克强总理在8月底的国务院常务会议上曾表示，将进一步扩大信贷资产证券化试点。中国央行之后称，试点扩大后，将引导大盘优质CLO产品在银行间和交易所市场跨市场发行。9月底亦让20家中资银行申报CLO的试点方案及发行额度，并表示本轮试点获批后会陆续于明年上半年完成发行。

2005年始，央行联合几部委成立信贷资产证券化协调领导小组，当年12月，国开行 和建行 的资产证券化产品成功发行。迄今发行机构已涵盖中资政策性银行、国有及股份制银行、资产管理公司等，此次为首次向外资银行打开发行试点大门。

截至今年9月末，金融机构在银行间市场共发行了逾900亿元人民币的信贷资产证券化产品。