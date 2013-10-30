更新版 2-新债招标：中国一年固息国债利率创新高，资金紧机构博边为主

* 一年固息国债中标利率4.01%创新高

* 首场投标倍数创下年内次低

* 资金紧张且该债不计入考核，机构兴趣薄弱

* 外资、城商行及交易户等博边为主

* 最终发行总量为282.5亿元人民币 (新增追加发行等数据)

路透上海10月30日 - 中国财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率4.01%创下同期限国债新高，首场投标倍数则创下年内国债招标次低。交易员称，本期债不计入基本承销考核，在资金价格连续冲高后，机构兴趣不大，参与者多以博取边际收益为主。

“资金紧，博边兴趣更大，边际也拉得比较宽。”上海一商业银行交易员称。

财政部公告显示，该期债中标利率为4.01%，远高于此前市场预测均值3.88%，同时也突破了预期区间3.74%-4%的上限。中国债券信息网数据并显示，该利率为1998年有数据记录以来一年期国债发行利率新高。

公告并显示，该债首场投标倍数为1.22倍，并追加发行2.5亿元，最终发行总量为282.5亿元；年内首场投标倍数最低为1.13倍，是9月13日招标的30年期国债所创下的。

另据业内人士透露，该债边际中标利率为4.10%，边际投标倍数达6.59倍。

华东一商业银行交易员表示，此次主要投资力量是外资、城商行等小机构，还有博边的交易户。

广发银行交易员吴思捷还提到，中标结果出来后，一级半市场交投较为热络，一度在4.08%f(返手续费)位置有成交，目前回落至4.03%f附近。

“因为本身中标的区间就偏高，所以有交易盘去追，今天中了边际还是可以赚的，”他称。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，一年品种最新收益率为3.7852%。

二级市场上，剩余期限约0.68年的固息国债130014 最新成交价对应收益率升至4.02%，上日尾盘还在3.75%，双边报价 对应收益率为4.0999%/3.9999%，也高于上日尾盘的3.80%/3.70%。

今日招标新债为财政部今年第22期记账式附息国债，到期一次性还本付息，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。